ГИГАНТ ПАДА НА КОЛЕНА Немачка аутомобилска индустрија укида 51.500 радних места
БЕРЛИН: Индустријска радна снага у Немачкој се смањује услед текуће економске кризе, а само аутомобилска индустрија смањила је број радних места за око 51.500 у року од годину дана, што је скоро 7 одсто радне снаге у том сектору, наводи се у најновијем истраживању компанија за рачуноводствене и професионалне услуге ЕY.
Ниједан други сектор није забележио губитке у овим размерама, наводи се у извештају, преноси Дојче веле. Uкупно, запосленост у индустрији је до краја јуна износила 5,42 милиона, што је пад од 114.000 радних места, или 2,1 одсто, у поређењу са претходном годином. Од 2019. године, сектор је изгубио око 245.000 радних места.
Приходи у индустрији су пали за 2,1 одсто у другом кварталу, што је осми пад заредом. Произвођачи аутомобила суочавају се са падом продаје, конкуренцијом из Кине и скупим преласком на електричне аутомобиле. Јан Брорхилкер из компаније ЕY рекао је да смањење потражње у Кини, америчке тарифе под председником Доналдом Трампом и слаба европска тржишта приморавају немачке произвођаче аутомобила и добављаче да смање производњу.
Како се наводи у истраживању, погођене су и друге индустријске гране. Произвођачи машина су изгубили око 17.000 радних места, док је производња метала изгубила 12.000. Хемијски и фармацеутски сектори су мање погођени. Велике фирме, укључујући Мерцедес-Бенц, Фолксваген , Бош, Континентал, ЗФ и Порше, покренуле су програме смањења трошкова. Брорхилкер је упозорио да ће се тренд наставити, посебно погађајући младе инжењере, и рекао да ће незапосленост међу дипломцима вероватно порасти - нешто што Немачка није видела годинама.