ЈАВНИ ДУГ У АВГУСТУ ИЗНОСИО 38,23 МИЛИЈАРДЕ ЕВРА У еврообвезницама и хартијама спаковано скоро пола дуга Србије
Јавни дуг Србије у августу је износио 38,23 милијарде евра, а међу повериоцима су на првом месту били купци еврообвезница, којима је Србија дуговала 10,31 милијарду евра, показују подаци Управе за дуг Министарства финансија.
Следе купци дугорочних динарских хартија од вредности, којима се дуговало 7,14 милијарди евра, док је дуг пословним банкама на име кредита износио 4,33 милијарде. На четвртом месту листе поверилаца је кинеска Експорт-импорт банка, којој се дуговало 2,83 милијарде евра. Дугови страним владама на име кредита износили су 2,77 милијарди евра, а Међународном монетарном фонду 2,3 милијарде. Такође, Међународној банци за обнову и развоj дужни смо 2,162 милијарде евра, Европској инвестиционој банци 1,79 милијарди, Банци за развој Савета Европе 758 милиона евра, Европској банци за обнову и развој 576 милиона, а Немачкој развојној банци 381 милиона.
Стара девизна штедња је 366 евра, дуг Париском клубу 298 милиона, а од тога највећи део је дуг остао још из СФРЈ. Француској агенцији за разво треба вратити 233 милиона евра.
Државне обвезнице емитоване да би се спровела реституција направиле су дуг од 167 милиона евра. Јапанска агенција за међународну сарадњу нам је позајмила 54 милиона евра, а Европска унија 52 милиона, У овим дуговима налазе се и обавезе које остају још из СФРЈ. Укупан преостали дуг Србије по обавезама које је преузела из СФРЈ износи 815,86 милиона евра, подаци су Народне банке Србије. Како је објавила централна банка Србије, обавезе према Светској банци по репрограмираним кредитима су 343,28 милиона евра, према повериоцима Париског клуба 290,35 милиона евра, а 144,15 милиона евра према Кувајту. Планирано је, како наводи НБС, да дуг према Светској банци Србија отплаћује до 2031. године, Кувајту до 2034, а према повериоцима Париског клуба до 2041. године. Овај дуг није посебна ставка већ део наших укупних оваеза према иностраним повериоцима, који је исказан кроз дугове Париском клубу, страним државама…
У динарима 22,2 одсто обавеза
Када је реч о валутној структури дуга, учешће јавног дуга у страној валути на крају августа је износило 77,8 одсто, при чему је учешће дуга у еврима било 58,9 одсто, у америчким доларима 12,5 одсто, а у посебним правима вучења (СДР) 6,0 одсто. Нешто више од петине дуга, прецизније 22,2 одсто, било је учешће дуга у динарима.
У извештају Управе за јавни дуг наводи се да је јавни дуг централног нивоа власти у августу, у односу на јул, смањен за 6,5 милијарди динара. У августу није било емисија државних обвезница на домаћем тржишту, док су по основу пројектних и програмских зајмова повучена средства од 25,6 милијарди динара, а отплаћене су обавезе вредне 17 милијарди динара.