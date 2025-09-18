ЈЕФТИНИ КВАДРАТИ ПА ЈОШ НА МОРУ У првој зони до мора само 1.000 евра СРБИ СВЕ ВИШЕ КУПУЈУ НЕКРЕТНИНЕ У ОВОЈ ЗЕМЉИ
рби најчешће имају мишљење о Албанији као о земљи ниског стандарда, сиромашних људи, лоших путева и слабе гостопримљивости.
СУ емисији „Ни 5 ни 6“ говорило се о њеном економском развоју, животу у тој земљи, односима са Србијом и предрасудама које још увек постоје.
Своје виђење дали су Демо Бериша, министар у Влади Србије, Иван Бошњак, државни секретар у Министарству за људска и мањинска права, Весна Пешић, писац и издавач, Бојан Поповић, управник Галерије фресака и Борис Фирицки, оснивач сајта Albanija.rs.
Демо Бериша је оценио да је Албанија доживела експанзију:
„Албанија је дошла до економске експанзије која пре није била евидентна. Отиšli су стотину корака напред за годину дана. Рама је новац добро усмерио, стабилизовао ситуацију уз утицај страних фактора, конкретно Американаца. Када је реч о некретнинама, није тачно да постоји ризик у куповини у Албанији – стан можете купити само са личном картом, а квадрат у првој зони поред мора може се наћи и за 1.000–1.100 евра.“
Бојан Поповић подсетио је на културне везе и описао изглед Тиране:
„Тирана делује као леп медитерански град. Има високу градњу која није увек по урбанистичким условима, али је простор сређен. Држава је лепа, а некадашњи симбол – бројни бункери – сада су у другом плану.“
Весна Пешић говорила је о личним искуствима из времена пандемије:
„У Албанији сам боравила у јеку корона вируса. Мој први утисак био је потпуно изненађење у односу на оно што смо ми очекивали. Земља је модерна, са добрим путевима, а људи су били веома љубазни и пријатељски настројени.“
Иван Бошњак нагласио је улогу младих и образовања:
„Албанци су своје младе људе слали да се школују у иностранство, а њиховим повратком направили су велики искорак ка европским интеграцијама.“
Ало.рс