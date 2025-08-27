И КУЋА И ПАРЕ Падају цене некретнина у Србији! У Сремској Каменици обарају цене и за десетине хиљада евра, на огласима ниже понуде
На тржишту некретнина у Србији примећује се све чешћи тренд - масовно обарање цена кућа које месецима стоје у огласима.
Власници, који су у јеку поскупљења очекивали брзу зараду, сада све чешће спуштају износе и по 10.000 евра, уз напомену да је цена "снижена" или "договор могућ".
Разлог је јасан, многе куће које се продају у огласима су годинама запуштена сеоска имања или наслеђене некретнине у којима нико не живи. Власници су их држали празне док нису почеле да пропадају, а када је тржиште поскочило, одлучили су да их понуде по високој цени.
Међутим, купци не желе да плате много за објекте у које је потребно додатно улагање, па продавци сада спуштају очекивања.
На Фејсбук групама и огласницима све чешће се може видети иста кућа са ознаком "цена оборена", "снижено" или "договор могућ".
Један од таквих примера је и оглас из Сремске Каменице, где је понуђена четворособна кућа у насељу Парагово. Објекат од 65 квадрата, налази се на плацу од пет ари и оглашен је као комплетно намештен и одмах усељив. Кућа има терасе са погледом на зеленило, градску воду и струју, климатизацију, као и обезбеђен паркинг простор.
Ипак, упркос детаљном опису и нагласку на квалитет градње, цена је морала да буде спуштена. Продавац је навео да је вредност некретнине снижена са 175.000 на 165.000 евра.
Оглас погледајте ОВДЕ.
Али то није све - поред спуштања цена, све је више и огласа у којима се власници одлучују на замене уз доплату. Тако се, на пример, у Суботици нуди кућа од 120 квадрата са додатних 73 квадрата пословног простора, који је 40 година радио као пекара. Објекат је легализован и у власништву, а цена у готовини износи 90.000 евра. Продавац, међутим, истиче да је могућ и другачији аранжман: замена за аутомобил уз доплату, укупне вредности од 100.000 евра.
Слични случајеви се могу видети и широм Србије - од сеоских домаћинстава која власници нуде као "прилику", до урбаних кућа које месецима стоје непродане. Купци, међутим, све чешће траже реалне цене и спремни су да преговарају, док оглашивачи поруке типа "цена спуштена" користе као мамац за привлачење пажње.
Такође, ситуација није другачија ни са становима. У Сенти се тако продаје двособан стан од 59 квадрата на четвртом спрату циглене зграде, без лифта, по цени од 34.000 евра, уз напомену да цена "није фиксна".
Стан је козметички реновиран, усељив и оглашен као погодан за живот или дневни најам туристима. Власници су уградили нову климу и ПВЦ столарију, а стан поседује централно грејање са разделницима. Ипак, упркос добрим карактеристикама и локацији уз реку, заинтересованих купаца нема у мери коју би продавци желели.
Оглас погледајте ОВДЕ.
Стручњаци упозоравају да ће, ако се овај тренд настави, уследити додатно усклађивање тржишта - реална цена куће неће бити оно што власници замишљају, већ оно што купци у овом тренутку могу и желе да плате.