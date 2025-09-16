Зарађују на црно од издавања СРБИ, БУГАРИ И МАКЕДОНЦИ КУПУЈУ НЕКРЕТНИНЕ У ГРЧКОЈ Власт најављује оштре мере! ЕВО КАКО ДА ВАШ ПОСАО ПОСТАНЕ ЛЕГАЛАН
Грађани Србије, Бугарске, Северне Македоније и Румуније показују константно интересовање за куповину некретнина у Грчкој.
Главни разлог је близина, што им омогућава да проведу одмор у новој кући или стану, али и да додатно зараде издавањем некретнина када у њима не бораве
Процес куповине је једноставан, често захтева само један долазак у Грчку, а остатак формалности завршава адвокат. Ипак, поставља се питање да ли сви пријављују тај бизнис и плаћају порез, пише ЈуроњузСрбија.
Највећа потражња међу купцима из Србије је за некретнинама на северу Грчке, а посебно на популарном Халкидикију, где је просечна цена квадрата 2.600 евра.
Према подацима са популарне Фејсбук групе Ливе фром Грееце, у последње две године бележи се прави бум куповине некретнина од стране странаца, нарочито са Балкана и из Израела. Међутим, наводи се да су грчке власти сада усмерене на балканске купце због низа случајева нелегалног издавања некретнина.
Нелегално издавање као проблем
Издавање некретнина без плаћања пореза и дозвола ствара нелојалну конкуренцију локалним фирмама и повећава ризик од превара, јер гости у тим случајевима немају никакву законску заштиту. Привредна комора Халкидикија је упозорила да овај проблем поприма све веће размере и најавила мере против оваквих појава.
Грчки медији пишу да се дешавају невероватне ситуације, где читави аутобуси гостију из земаља порекла власника сваке године долазе у исте куће, представљајући се као рођаци или блиски пријатељи, што ствара утисак великог "породичног окупљања".
Порески саветник Милан Трбојевић каже за Јуроњуз Србија да је могуће да се организован долазак гостију дешава на такав начин.
- Рецимо, неко из Србије је купио некретнину у Грчкој и код нас се оглашава само на Инстаграму, договори се са неким из наше земље да му изнајми некретнину и тај оде на пример на летовање у Грчку. Новац за рентирање су разменили овде у Србији, Грчка нема никакав приступ томе. Како ће се изборити, не знам, али није нереално да се тако нешто дешава, да ти људи само у оквиру својих земаља то оглашавају - објаснио је Трбојевић.
Он претпоставља да би грчке власти могле да ускладе мере са новим системом регистрације улазака у Шенген зону, који се примењује од 12. октобра.
- Можда ће при уласку морати да се нагласи где се иде и где се борави, што би могло да се проверава - рекао је Трбојевић.
Како покренути легалан бизнис?
Порески саветник истиче да је за легално издавање некретнина у Грчкој, као и у Србији, потребно регистровати фирму.
- Може он и као физичко лице да ради издавање. Код нас треба да категоризује смештај, претпостављам да је неки сличан систем у Грчкој која је у Европској унији, а ми смо се свакако усклађивали са правилима ЕУ и у тој области. У Грчкој постоји боравишна такса као и код нас, тако да практично то пријављивање гостију, то је нешто што претпостављам да њих највише погађа, највише у ствари тако губе новац који би могли да добију - рекао је Трбојевић.
Он додаје да банке у Грчкој, која је чланица ФАТФ-а, могу да затраже порекло новца приликом банкарског трансфера средстава за куповину некретнине.
- Некретнина се купује трансфером са рачуна и банка у Грчкој може да тражи порекло новца, али и не мора. То је неко генерално правило које функционише у добром броју земаља света - закључио је он.