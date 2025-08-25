КИНЕСКЕ ФИРМЕ ОДЛИЧНО ПОСЛУЈУ У СРБИЈИ Укупна зарада 20 компанија прешла милијарду евра!

Подаци показују да су приходи кинеских фирми у Србији у сталном порасту. У 2022. години износили су 600 милијарди динара, затим 700 милијарди у 2023, да би прошле године достигли рекордних 865 милијарди.

Добит је била променљива - од 114 милијарди динара у 2022. пала је на 87 милијарди у 2023, да би се затим поново опоравила. Доминантан играч на тржишту је Зиђин, који кроз две компаније - Зиђин Копер и Зиђин Мајнинг - држи готово половину укупних прихода и чак 92 одсто добити анализираних фирми у 2024.

Само те две компаније оствариле су 400 милијарди динара прихода и 113 милијарди динара нето профита, запошљавајући заједно више од 7.000 људи. Поред Зиђина, у успону је и Минт, који је три године заредом удвостручавао приходе, а 2024. завршио са профитом од 5,5 милијарди динара. Број запослених у тој компанији порастао је са 1.663 на 2.553.

Међу најзначајнијим инвеститорима је и Линглонг из Зрењанина, чији је приход прошле године био четири пута већи него у 2023. Велики инвестициони трошкови Линглонга довели су, међутим, до губитака већих од милијарду динара у последње три године. Линглонг је истовремено повећао број запослених на 1.743, преноси ЦГТН.

Снажан раст бележе и ЈЦХX Кинси Мајнинг Констракшн (JCHX Kinsey Mining Construction), као и групација Чајна Шандонг (China Shandong International Economic & Technical Cooperation Group Ltd.) огранак Београд, ангажован на инфраструктурним пројектима попут Дунавског коридора, аутопута Београд–Зрењанин–Нови Сад и модернизације аеродрома у Нишу. Корпорација Пауер Констракшн (Power Construction Corporation of China Limited) прошле године дуплирала је приходе кроз радове на обилазници око Београда, док је њен повезан огранак Пауер Чајна ( PowerChina International Group Limited) ангажован на градњи Националног фудбалског стадиона, комплекса Експо и Београдског метроа.

Према анализи Форбса, кинеске компаније у Србији не само да бележе раст прихода и добити, већ и запошљавају све више радника. У 20 највећих кинеских фирми тренутно ради 25.000 запослених, за 2.000 више у односу на прошлу годину.