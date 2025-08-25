КИНЕЗИ СЕ ИНТЕРЕСУЈУ, ВРЕДНОСТ РАСТЕ Акције Пуме скочиле за 17 одсто након вести о могућој продаји
НИРНБЕРГ: Акције немачког произвођача спортске опреме Пума порасле су данас за 17 одсто након што је Блумберг објавио вест да породица Пино, која контролише 29 одсто удела компаније, разматра могућност продаје.
Према наводима упућених извора, пороцица Пино је већ контактирала потенцијалне купце, укључујући кинеске групације Анта Спортс и Ли Нинг.
Вредност Пуме, чије су акције у последњих годину дана пале за око 50 одсто због слабе потражње и страха од америчких царина, тренутно износи око 3,3 милијарде евра.
Уколико дође до трансакције, породица Пино ће, према наводима, тражити значајну премију. Преговори су за сада у раној фази и нема гаранције да ће договор бити постигнут, додају извори Блумберга.
Компанија Пума је у јулу издала упозорење о паду профита и започела је реструктурализацију под вођством новог извршног директора Артура Хелда. Недавно је на позицији главног оперативног директора ангажован и бивши Адидасов менаџер Андреас Хуберт.
Пума је прошле године остварила приход од 8,8 милијарди евра и нето добит од 281,6 милиона евра. Фирма запошљава око 22.000 људи широм света, а међу спортским партнерствима истичу се спонзорства са фудбалским клубом Манчестер Сити, репрезентацијом Португалије и данским рукометним тимом.