ЧИТАВУ ДЕЦЕНИЈУ ТАЈНО ИЗВЛАЧИЛИ ПОДАТКЕ О НАМА...
А КО ЋЕ НАМА ДА ПЛАТИ? Гугл пред плаћањем одштете од 425,7 милиона долара ЗБОГ ШПИЈУНИРАЊА ПАМЕТНИХ ТЕЛЕФОНА
Амерички савезни суд наложио је компанији Гугл да плати 425,7 милиона долара због недозвољеног шпијунирања паметних телефона људи током скоро деценије.
Пресуда донета у среду на савезном суду у Сан Франциску уследила је након више од две недеље трајања суђења у групној тужби која је обухватала око 98 милиона паметних телефона у Сједињеним Америчким Државама између 1. јула 2016. и 23. септембра 2024, пренео је Ројтерс.
То значи да укупна досуђена одштета у петогодишњем случају износи око четири долара по уређају.
Гугл је негирао да је неправилно пратио онлајн активности људи који су мислили да су се заштитили контролама приватности.
Компанија је остала при ставу, иако је осмочлана порота закључила да је Гугл шпијунирао кориснике кршећи калифорнијске законе о приватности.
"Ова одлука погрешно разуме како наши производи функционишу и ми ћемо се жалити на њу", рекао је данас портпарол Гугла Хозе Кастанеда.
Он је додао да Гуглови алати за приватност дају људима контролу над њиховим подацима.
"А када искључе персонализацију, ми поштујемо тај избор", навео је Кастанеда.
Адвокати, који су поднели тужбу, тврдили су да је Гугл користио податке, које је прикупио са паметних телефона, без дозволе корисника како би продавао огласе прилагођене њиховим индивидуалним интересима.
Та стратегија је резултирала додатним приходом компаније од милијарде долара.
Адвокати су ту продају огласа окарактерисали као незаконито профитерство и сматрали да то заслужује одштету од преко 30 милијарди долара.
Иако је порота дошла до далеко нижег прорачуна одштете, један од адвоката који су покренули тужбу против Гугла поздравио је исход као победу заштите приватности.