КРЦАТИ АВИОНИ НА РЕЛАЦИЈИ ЦИРИХ - НИШ, ДИЈАСПОРА ОБОЖАВА ЛИНИЈУ Сјајно лето за аеродром "Константин Велики", кључан је и за превоз робе из Кине
НИШ: Изузетна летња сезона бележи се на аеродрому „Константин Велики“ у Нишу, а пре пар дана у овој ваздушној српскпј луци забележен је несвакидашњи гост, један од најлуксузнијих пословних авиона данашњице – „Бомбардири глобал“ ( Bombardieru Global 6000/6500) из Аустралије.
Ова „ваздухпловна звер“ прелетела је готово половину планете на рути од Мелбурна ка Фиренци, а Ниш је изабран као станица за допуну горива и одмор посаде што је сцена која се изузетно ретко виђа на југу Србије. Све то говори да се овај аеродром убрзано развија и да постаје препознатљив на ваздушној мапи Европе и света, а то потврђује и пораст броја путника.
- Када говоримо о аеродрому „Константин Велики“ у Нишу, можемо да кажемо са задовољством да ово лето протиче, односно већ је ево на измаку, да је протекло добро. Бројке кажу да је број путника већи у односу на прошлу годину негде у проценту 10%, пре свега захваљујући повећаном броју фреквенција одређених дестинација, а са друге стране и увођењу нове дестинације до Цириха која је ове године, после паузе, први пут обављана у два месеца, током јула и августа. Кроз ту дестинацију је прошао велики број путника, авиони су били пуни, имали смо задовољство и путника и авиокомпаније. Верујемо да ће то резултирати сезонском линијом већ 2026. године, а након тога и целогодишњом, с обзиром да постоји потреба за ту дестинацију, казао је за РИНУ Михаило Здравковић директор „Аеродрома Србије“.
Када говоримо о летњим дестинацијама, тренутно су са нишког аеродрома доступни Атина, Тиват, Крф, Малта, а преко Истанбула и цела турска обала. Такође, постоје и чартер летови за Монастир у Тунису и Анталију у Турској. Такође, најављене су и нове дестинације.
- Од децембра до Братиславе авио-линија саобраћаће четири пута недељно, од 5. јануара за Дортмунд два пута недељно. Такође, први пут се дешава да ћете до Беча моћи током дана да одете и да се вратите, јер је „Рајанер“( Рyанаир) најавио петком јутарњи и вечерњи лет. То значи да можете у једном дану да одете и да се вратите. Ако додамо још четири недељне фреквенције, ово ће бити једна од најфреквентнијих дестинација са нишког аеродрома, казао је Здравковић.
У овом тренутку са аеродрома Константин Велики у Нишу, поред националне авио-компаније, редован авио-саобраћај обављај Визер (Wizz Air), Рајанер (Ryanair) и Свис (Swiss) који су познати по веома приступачним ценама карата.
- Лоу-кост компаније имају сезонске акције и дане када можете купити карте врло јефтино, чак и по 5 или 10 евра у једном правцу. Стандардно, цене се крећу између 50 и 100 евра по правцу. У шпицу сезоне иду више, а у месецима попут новембра или фебруара цене су ниже, истиче Здравковић.
Током ове године реализована је и историјска сарадња када је у питању карго саобраћај из Ниша ка Кини. Тако да, условно речено, већина робе која се наручи са чувеног Темуа или Алиекспреса на Балкан стиже управо преко аеродрома Константин Велики.
- Свакако да је ова година историјска када говоримо о карго саобраћају у Нишу, пре свега захваљујући пријатељским односима Србије и НР Кине и иницијативи „Појас и пут“. Повезали смо се са групацијом Xињианг аеродрома, са којих протеклих месец и по дана редовно два, а некада и три пута недељно долази роба. То је роба која се не дистрибуира само за Србију већ и за цео Балкан – Босну, Црну Гору, Албанију и Северну Македонију. Роба стиже у Ниш, а одатле друмским путем иде даље. Верујемо да је ово будућност, имајући у виду развој е-комерца и стратешко партнерство Кине и Србије, као и позицију нишког аеродрома, поручио је Здравковић.