ЛИСТА 100 НАЈУСПЕШНИЈИХ КОМПАНИЈА Привреда Србије расла и прошле године ЕВО КО ЈЕ НА ПРВОМ МЕСТУ
БЕОГРАД: Привреда Србије је и поред бројних изазова у 2024. години наставила да бележи умерен раст и задржала десетогодишњи континуитет профитабилног пословања.
Томе је значајно допринело 100 привредних друштава са највећим пословним приходима и највећим нето добитком, оцењено је у извештају о сто најуспешнијих привредних друштава у 2024. години који је данас објавила Агенција за привредне регистре (АПР), а на првом месту се, као и претходне године, налази Електропривреда Србије (ЕПС).
Сто привредних друштава са највећим пословним приходима у 2024. години је реализовало 28,6 одсто пословних прихода целе привреде, са уделом у основним финансијским перформансама од 25,8 одсто и уз ангажовање 16,5 одсто укупно запослених у свим привредним друштвима.
Међу најбољима, најбројнија су друштва из сектора прерађивачке индустрије, где су 34 друштва, а највећи износ пословних прихода остварила су друштва која су пословала у сектору трговине, где су 33 друштва.
Своје место на листи задржало је 89 друштава која су била присутна и претходне године, при чему су 62 увећала пословне приходе на годишњем нивоу.
Сто привредних друштава са највећим нето добитком генерисало је 37,6 одсто нето добитка укупне привреде, учествујући у главним финансијским перформансама у просеку са 23,2 одсто и запошљавајући 10,5 одсто свих ангажованих радника.
Према високој профитабилности највише су се истакла велика друштва, њих 85, док су значајан раст нето добитка исказала мала, три друштва, и микро друштва, њих пет.
На овој листи је највише друштава из прерађивачке индустрије, 34, док су највећи износ нето добитка приказала друштва рударског сектора, њих седам.
На листи најпрофитабилнијих друштава налази се њих 72 са прошлогодишње листе.
Са аспекта успешности пословања на првом месту се, као и претходне године, налази Електропривреда Србије (ЕПС) са остварених 444.681 милион динара пословних прихода, а они чине 2,3 одсто пословних прихода целокупне привреде.
Приходи су превасходно реализовани продајом производа и услуга на домаћем тржишту, и то у износу од 435.232 милиона динара, нижем за 1,5 одсто на годишњем нивоу, а паду су највише допринели за 4,3 одсто мањи приходи од продаје електричне енергије купцима на отвореном тржишту.