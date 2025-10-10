ЖЕЛИТЕ ЛИ ДА КУПИТЕ НЕКРЕТНИНУ У ХРВАТСКОЈ? Оволико ћете морати да издвојите по квадрату НАЈСКУПЉИ СПЛИТ И ДУБРОВНИК, НАЈЕФТИНИЈИ ВУКОВАР
ЗАГРЕБ: Анализа Економског института показала је да су купопродајне цене станова прошле године забележиле пораст вредности у односу на 2023. годину у 22 од укупно 23 велика града за које су доступни подаци.
Из анализе је видљиво да се најскупљим становима у прошлој години трговало у Сплиту (3.728 евра по метру квадраном), следи Дубровник с просечном ценом стана од 3.217,35 евра по квадратном метру.
Просечне продајне цене станова у распону од 2.000 до 3.000 евра по квадрату остварене су у Загребу (2.751 евра), Ријеци (2.394 евра), Задру (2.222 евра), Шибенику (2.060 евра) и Великој Горици (2.016 евра).
С друге стране, најнижа купопродајна просечна цена станова/апартмана забележена је у Вуковару, у висини од 707 евра по квадратно метру, а следе Пожега (1.000 евра) и Чаковец (1.069 евра). У осталим су се већим градовима просечне продајне цене станова/апартмана кретале у распону од 1.112 евра по квадратном метру (Бјеловар) до 1.936 евра (Копривница).
Министарство државне имовине је пак на основу 935 одобрених захтева младих грађана за повратом пореза на куповину прве некретнине израчунало да просечна цена квадратног метра стана у Хрватској износи 2.250 евра, при чему је највиша забележена цена од 5.013 евра односи на некретнину у Сплитско-далматинској жупанији, а некретнина с најнижом ценом, од свега 186 евра по квадратном метру, купљена је у Вировитичко-подравској жупанији.
Кад је о најму станова реч, Ријека, Дубровник, Пожега и Чаковец једини су од великих хрватских градова у којима је прошле године заблежен пад цена најма станова у односу на 2023. годину, показује најновија анализа Економског института.
Највећи пад просечне цене најма од чак 90 посто бележи Чаковец, следи Дубровник с падом цене од 46,5 посто и Ријека у којој је просечна цена најма стана забележила пад од 42,5 посто у односу на годину пре, док је у Пожеги пад износио 28,2 посто.
Према анализи објављеној под називом "Тржиште продаје и најма станова у великим градовима у 2024. години", наводи се да је просечна цена најма квадратног стана у Ријеци прошле године износила 8,9 евра, што Ријеку сврстава у пет градова са највишим ценама најма у Хрватској.
Највишу просечну цену најма од 11,3 евра по "квадрату" прошле је године имао Загреб, у Сплиту је просечна цена најма износила 11 евра по квадрату, у Задру 10,3 евра, а у Шибенику 7,7 евра.
Притом се просечна цена најма није мењала у обалним градовима Сплиту и Шибенику, била је на нивоу 2023., док су се станови у Дубровнику и Ријеци изнајмљивали по осетно нижим просечним ценама него годину пре.
"Тешко је са сигурношћу објаснити узроке оваквог кретања. Могуће је да се по завршетку туристичке сезоне део стамбених објеката који се користио за туристички најам враћа на тржиште дугорочног најма и да тада долази до пораста понуде, што може утицати на снижавање цена, барем у кратком року. Може се претпоставити и да увођење пореза на некретнине има позитиван учинак на повећање понуде станова за дугорочни најам. Наиме, порез на некретнине не плаћа се на оне некретнине које се изнајмљују на основу уговора о најму за стално становање", каже директорка Економског института и ауторка анализе др Ивана Рашић, преноси ријечки Нови лист.