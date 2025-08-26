МЕРЕ ЗА НАРОД У ИНТЕРЕСУ БАНКАРА Табаковић: Верујем да ће све банке прихватити да примене нове мере ВЕЋ СТИЖУ ОДГОВОРИ
Гувернерка Народне банке Србије Јоргованка Табаковић изјавила је данас да верује да ће апсолутно све банке прихватити да примене нове економске мере јер су оне и у њиховом интересу, додајући да су од неких банака већ стигли одговори.
Истакла је да су банкама у понедељак достављена писма у којима су изнета супервизорска очекивања и навела да ће примена мера бити и њима од користи.
"Ми смо изнели наша супервизорска очекивања, та врста очекивања није жеља ни нада, него ви својим ауторитетом и осведоченим кредибилитетом да сте створили околности да ти субјекти, ти људи послују успешно и покажу свој максимум и имају с друге стране обавезу и одговорност да учине оно што је и у њиховом интересу. Ми смо у нашим супервизорским очекивањима послали писмо банкама, а њихов крајњи рок за одговор је 29. августа. Већ сад добијамо одговоре и потписане изјаве и ја не сумњам да ће апсолутно све банке од оних које су на списку прихватити да примене те мере, јер су оне у њиховом интересу", рекла је Табаковић за ТВ Прва.
Објаснила је да уштеда коју ће грађани остварити зависи од тога код које су банке клијенти и истакла да је камата смањена за 3 процентна поена, али да је услов да примања буду до 100.000 динара јер циљ није да се промовише задуживање.
"Постоји услов да ваша примања буду до 100.000 динара јер нама није циљ да промовишемо задуживање по себи и да људи узимају кредит без обзира на то зашто им треба. Нама је циљ да људи који су не тако добростојећи и имају плату до 100.000 динара могу да узму готовински, потрошачки, имамо олакшице и за, стамбене кредите под условима који им омогућавају да живе пристојно и да у нешто корисно уложе та средства, али не само да уложе, него и да рефинансирају. Значи, ако имају кредит по вишој камати, банка је дужна да им понуди под овим новим, повољним условима, да тај кредит замени са новом, нижом каматном стопом", навела је Табаковић.
Нагласила је да пакет економских мера показује да држава све ради због људи јер јој је циљ да има људе који су задовољни онима који воде државу и додала ће грађани убрзо осетити мере.
Одговарајући на питање како ће ниже цене утицати на инфлацију рекла је да највећи део инфлације јесте инфлација хране и да цене производа у великим ланцима и малопродаји нису оправдане трошковима производње.
"Ова земља не дугује никоме ни један цент, не дугује никоме ни један долар који није враћен на време и под условима како је договорено, а задужена је много мање од свих осталих земаља у Европи и то значи, послујете у земљи где имате стабилан курс, предвидиве услове пословања, а имате марже које су на нивоу, за неке производе и код неких продаваца, готово двоструко више него у окружењу", казала је Табаковић.
Нагласила је да је пројекција раста БДП-а морала да се ревидира са 3 одсто на 2,75 одсто услед дешавања у земљи и успоравања раста који се дешава у протеклих девет месеци.
"Раст БДП-а смо морали да ревидирамо услед дешавања у земљи. Зато што неко покушава да дође на власт, сећајући се привилегија које је користио неосновано, поново дође, али не редовним демократским путем и изборима него насиљем што је заиста неоправдано", објаснила је Табаковић.
Она је навела да финансијска стабилност не може да постоји без политичке и истакла да је курс евра већ 13 година стабилан, што се без одговорног понашања државе не би догодило.
"Ми овакви какви смо 13 година смо показали да Србија може да се води одговорно, да има углед у свету и да буде по стопи раста највиша у Европи, али предуслов да се то деси је да имамо предвидиве услове пословања без оваквих узнемирујућих слика и дешавања", закључила је Табаковић.