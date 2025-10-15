ОСТАВИЛИ КАЊИЖУ И НЕМАЧКУ ДА БИ СЕ СКУЋИЛИ У ОВОМ ВОЈВОЂАНСКОМ СЕЛУ! Петочлана породица Ласло променила живот из корена и то захваљујући једном државном конкурсу! Ево како су се снашли

На својој окућници породица Ласло се бави сточарством и повртарством и ретко када нешто од поврћа, воћа и меса мора да купи у продавници или на пијаци.

Сеоска средина пружила им је могућност да имају довољно хране за своје потребе и омогућила да шире пољопривредно газдинство и увећавају првобитни капитал.

Мирна сеоска средина и велико дворише рај су за одрастање наше троје деце, од којих најстарије има 12 година, а најмлађе четири (глава породице Арпад Ласло)

Глава породице Ласло Арпад казао је за Дневник да су се после више од десет година брачног стажа успели скућити захваљујући подршци Министарства за бригу о селу и сада свој дом полако прилагођавају потребама породице.

Иза себе су оставили Кањижу, где су живели, и Немачку у којој су остварили известан иметак, а све то да би могли да учествују на конкурсу министарства у додели сеоских кућа.

После годину дана живота на свом огњишту кажу да су добро урадили, лепо се снашли и да су задовољни што су успели из првог покушаја да добију оно чему су тежили - кућу са окућницом, у чему им је помогло министарство са подстицајем од милион динара.

- Највећа добит огледа се у томе што у пространом дворишту имамо могућности да гајима свиње, овце и козе. Али су мирна сеоска средина и велико дворише и рај за одрастање наше деце, од којих најстарије има 12 година, а најмлађе четири - прича Арпад. - У Немачкој смо живели у стамбеној згради, окружени солитерима, где деца нису имали могућности да се играју и слободно крећу, а сада имају места и за дечје несташлуке. Добробит сеоског живота огледа се и у великој башти, где супруга Николета гаји поврће и не купује ништа од хране на пијаци.

На својој окућници породица Ласло се бави сточарством и повртарством и ретко када нешто од поврћа, воћа и меса мора да купи у продавници или на пијаци



Арпад каже да, осим стоке, планирају да хране и живину.

- Планирамо да увећавамо газдинство. Стоку кољемо због меса за наше потребе, а остало чувамо за приплод. Добили смо од мађарске фондације Просперитати 40 уматичених оваца. Сада се надамо да ћемо добити у закуп мало и државних њива да би сејали кукуруз и друге културе за исхрану стоке. Очекујемо да наредних месеци имамо и прасад, јарад и јагњад. Нешто од тих грла задржали би да нам стадо буде бројније, а нешто би и продали, да дођемо до више новца. За сада нам у финансијама помаже то што сам запослен као возач за транспорт рибе, али како се посао у сточарству буде развијао, место возача ћу заменити искључиво пољопривредним пословима - казао је Арпад Ласло.

