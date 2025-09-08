МИЛИЈАРДЕР УПОЗОРАВА СВЕТ, ПРОГНОЗЕ СУ НАЈЦРЊЕ „Следи економски хаос, привреде ће доживети срчани удар“
Реј Далио, 76-годишњи милијардер и оснивач инвестиционог фонда "Бриџвотер асошиејс", упозорава на економску кризу у САД и другим западним земљама.
Основао је свој фонд пре 50 година, сведочећи бројним кризама, а сада дели своје теорије у новој књизи „Како државе банкротирају“.
У интервјуу за Фајненшал тајмс критиковао је економску политику, укључујући потезе Доналда Трампа, упозоравајући на глобалне економске превирања, преноси Ноје цирихер цајтунг.
Далио сматра да земље постају презадужене како богатство расте, што доводи до њихове пропасти, слично историјским примерима из 1930-их и 1970-их. Задуживање је корисно ако генерише довољно прихода да га отплати, али САД, на пример, троше билион долара годишње на сервисирање својих дугова од укупних прихода од пет билиона, што указује на неодрживост.
Велика Британија, Француска и Јапан се суочавају са још горим проблемима, а Далио упозорава да би економске тешкоће могле кулминирати у року од три године, изазивајући „срчани удар“ у економијама.
Приноси на 30-годишње обвезнице расту глобално, што додатно повећава нелагоду инвеститора, пише Пословни дневник.
Далио такође истиче да владе у временима кризе често прибегавају популистичким мерама, било са левице или деснице, што може угрозити демократију. Његова упозорења су посебно одјекнула у недавним превирањима на тржиштима обвезница, сигнализирајући могући глобални економски колапс.