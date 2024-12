МИЛИОНИ ПРОГРАМЕРА ШИРОМ СВЕТА ДОБИЋЕ ОТКАЗ? Губе све због изума једног човека?

Са инвестицијом од 200 милиона долара, 28-годишњи Скот Ву и његов тим програмера у стартап Когнишн граде АИ алат који може програмирати потпуно независно.

Непосредно пре Божића прошле године, мали тим у стартaпу Cognition борио се да постави компликован сервер података за новог асистента за програмирање, Девин. Провели су сате чешљајући упутства за инсталацију и испробавајући различите команде, али ништа није успело. Уморни и нервозни, одлучили су да пусте Девину да покуша да реши проблем.

АИ је предузео акцију – и искрено збунио своје творце. "Ушао је у наређења која су изгледала као нека врста луде црне магије", присећа се 21-годишњи суоснивач Валден Иан. У једном тренутку, чинило се да Девин неће постићи бољи резултат од њих. Тренутак касније, светло на серверу, које је сатима било црвено, изненада је постало зелено. Сервер ради.

Девин је избрисао оштећену датотеку у систему коју је тим превидео.

- Тада ми је заиста синуло колико ће се програмирање променити - казао је Јан.

То је био први велики задатак који је Девин икада обавио, али и доказ визије стартапа Cognition - да АИ преузме досадан посао програмирања.

Сада, скоро годину дана касније, Девин обавља основне задатке – уочавање и поправљање грешака, ажурирање кодова и њихово премештање између платформи. Дајте му једноставну команду, нпр. "обришите ову базу кода", а он креира план и извршава га. Већину времена, то ради.

Нови приступ

Ово је другачији приступ од оног који су предузели познатији и већи играчи у овој индустрији. То су GitHub (који је Мицрософт купио 2018. године за 7,5 милијарди долара) и Codeium (за који се процењује да вреди 1,3 милијарде долара). И GitHub и Codeium имају дигиталне асистенте који помажу у писању кодова са АИ сугестијама. Девин је, с друге стране, аутономни АИ агент који, барем у теорији, сам пише код и може да изврши читаве пројекте који се обично дају програмерима. "Видели смо праву прилику", каже суоснивач и извршни директор стартапа Cognition, 28-годишњи Скот Ву.

Кодови које је створила вештачка интелигенција већ мењају индустрију. У октобру, извршни директор Гугла Сундар Пицхаи рекао је да АИ пише више од четвртине кода технолошког гиганта. Гитхуб-ов алат за довршавање кода донео је чак 40 посто укупног раста прихода ове године,

Годишњи приходи тек почињу да расту: истраживачка фирма ИДЦ очекује да ће премашити 4 милијарде долара до 2029. године. Неколико стартупа су премашили годишње стопе прихода од $10 милион. Спознаја не жели да открије податке о својим приходима, али председник Расел Каплан каже да покретање има неколико десетина клијената, а типични уговори су по цени од шест до седам цифара. Прилика је довољно узбудљива да су гиганти попут Антхропиц-а, Амазона и ИБМ-а такође покренули сопствене алате. Способност писања програмског кода већ је постала нормална ствар за типичне АИ моделе, каже аналитичар ИДЦ-а Риту Јиоти, који наглашава да је ОпенАИ-јев ЦхатГПТ и даље лидер у овој области. Ипак, АИ који може да ради потпуно аутономно, попут оног који развија Цогнитион, "донеће огромну промену".

Лоше вести за програмере?

Ово можда није срећна вест за програмере. Само у Америци око 5 милиона људи ради овај посао, док у Индији и Кини има 13 милиона.

Ву инсистира на томе да огромни губици радних места нису само иза угла и да је индустрија "ограничена снабдевањем".

Ако обични програмери нису одушевљени, инвеститори су, с друге стране, пресрећни. Фонд оснивача и Khosla Ventures уложили су чак 176 милиона долара у Ву и његов мали тим у априлу, повећавајући вредност компаније на 2 милијарде долара само шест месеци након оснивања.

