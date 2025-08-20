ЧАЧАК ДОБИЈА ВЕЛИКИ ТРЖНИ ЦЕНТАР, СТИЖУ СВЕТСКИ БРЕНДОВИ И УГОСТИТЕЉСКИ ЛАНЦИ Биће то највећи ритејл парк у Западној Србији од чак 16.000 квадрата
ЧАЧАК: Када се спомињу развијени градови у унутрашњости Србије, Чачак је увек у самом врху те листе.
Да се град на Морави без обзира на све што је до сада урађено и даље убрзано развија показује и чињеница да ће 18. септембра бити отворен БИГ ЦЕЕ тржни центар, највећи у Западној Србији. Овај лајфстајл ритејл парк простираће се на 16.000 квадратних, а налази се у индустријској зони.
- Биће око 1.000 паркинг места, око 400 закупаца, великих светских и наших брендова из области текстилне индустрије, али и Мек Доналдс и КФЦ, биоскопске дворане, ресторани, кафићи. Биће то један нови садржај у нашем граду на задовољство пре свега дама, али и људи из читавог региона, кажу за РИНУ у локалној самоуправи.
Иначе, укупна вредност инвестиције је 60 милиона евра, и при завршетку прве фазе биће запослено 400 радника.