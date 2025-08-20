light rain
ДОБРА ВЕСТ ЗА ТРЖИШТЕ НЕКРЕТНИНА Прорадио информациони систем Министарства правде према катастру ПОНОВО ЈЕ ОМОГУЋЕНА КУПОПРОДАЈА

20.08.2025. 22:15 22:17
Пише:
Дневник
Извор:
Танјуг
Коментари (0)
Фото: Dnevnik.rs

Директор Републичког геодетског завода Борко Драшковић изјавио је вечерас за Тан‌југ да поново функционише  информациони систем Министарства правде који није радио због хакерског напада и истакао да нотари поново могу да шаљу решења катастру.

Поново је омогућена купопродаја станова и кућа, као и подизање стамбених кредита.  

"Систем је имао прекид због хакерског напада, што је отклоњено и у претходна два дана систем несметано функционише за нотаре који могу да прослеђују решења РГЗ-у. Систем је био заустављен због заштите података грађана све док није отклоњена опасност и сада нотари, судови и извршитељи имају приступ катастру", истакао је Драшковић.

Он је додао да катастар са своје стране ни у једном моменту није престао да ради.

У Министарству правде је такође потврђено Тан‌југу да систем након скоро месец и по дана поново ради.

Како је речено, до застоја у систему је дошло због хакерског напада на правни информациони систем 4. јула, због чега је била онемогућена и купопродаја станова и кућа, као и подизање стамбених кредита.

Услед овог застоја у систему нови подаци нису могли да се упишу у катастар нити да се ажурирају.

