ДОБРА ВЕСТ ЗА ТРЖИШТЕ НЕКРЕТНИНА Прорадио информациони систем Министарства правде према катастру ПОНОВО ЈЕ ОМОГУЋЕНА КУПОПРОДАЈА
Директор Републичког геодетског завода Борко Драшковић изјавио је вечерас за Танјуг да поново функционише информациони систем Министарства правде који није радио због хакерског напада и истакао да нотари поново могу да шаљу решења катастру.
Поново је омогућена купопродаја станова и кућа, као и подизање стамбених кредита.
"Систем је имао прекид због хакерског напада, што је отклоњено и у претходна два дана систем несметано функционише за нотаре који могу да прослеђују решења РГЗ-у. Систем је био заустављен због заштите података грађана све док није отклоњена опасност и сада нотари, судови и извршитељи имају приступ катастру", истакао је Драшковић.
Он је додао да катастар са своје стране ни у једном моменту није престао да ради.
У Министарству правде је такође потврђено Танјугу да систем након скоро месец и по дана поново ради.
Како је речено, до застоја у систему је дошло због хакерског напада на правни информациони систем 4. јула, због чега је била онемогућена и купопродаја станова и кућа, као и подизање стамбених кредита.
Услед овог застоја у систему нови подаци нису могли да се упишу у катастар нити да се ажурирају.