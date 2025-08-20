Владица Тинтор именован за директора Унитед Гроуп РС д.о.о. са седиштем у Србији
Унитед Гроуп РС д.о.о. („УГРС“), српска консултантска фирма која послује у оквиру Унитед Гроуп, саопштила је да је Владица Тинтор именован за директора и законског заступника, са тренутним дејством.
Он на тој позицији наслеђује Бојану Мијаиловић.
УГРС је фирма за интрагрупне услуге која пружа подршку пословању оперативних компанија унутар Унитед Гроуп структуре.
Промена у локалном руководству део је интерних измена у менаџменту, а стратегија и пословање Унитед Гроуп остају непромењени, наведено је у саопштењу.
Владица Тинтор је искусан стручњак у области телекомуникација, а од 2015. до 2020. године обављао је функцију директора регулаторне агенције за електронске комуникације и поштанске услуге у Србији - РАТЕЛ.
Доктор је техничких наука из области електротехнике и стекао је звање Executive МБА.
Компанија Унитед Гроуп је изабрала Тинтора због његовог изузетног познавања индустрије и доказаног лидерског искуства током каријере у Србији, истиче се у саопштењу.
Додаје се да ће се Тинтор као директор фокусирати на то да УГРС настави да пружа ефикасну подршку пословању Унитед Гроуп, као и да води бригу о усклађивању са регулаторним захтевима и остварењу пословних циљева.