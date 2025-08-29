(ФОТО, ВИДЕО) ГИГАНТ ОД ЧЕЛИКА ПРЕМОСТИО ТАМИШ: Нови железнички мост код Орловата улази у финиш ПУШТАЊЕ У РАД ВЕЋ У СЕПТЕМБРУ!
ОРЛОВАТ/ТОМАШЕВАЦ: Радови на железничком мосту код Орловата улазе у завршну фазу.
На градилишту новог железничког моста преко Тамиша, између Орловата и Томашевца, завршено је бетонирање свих стубова, трасирана нова деоница пруге и монтиран први сегмент конструкције, чиме овај капитални инфраструктурни пројекат улази у завршну фазу.
Мост од 120 метара – планиран завршетак радова почетком септембра месеца
Комплетна конструкција моста имаће 120 метара, а радови иду по плану. Очекује се да ће пуштање моста у рад бити током септембра месеца.
За прилаз мосту урађени су насипи с обе стране реке – томашевачки у дужини од 790 метара и орловатски од 330 метара, просечне висине пет метара. Насипи су рађени од најквалитетнијих материјала.
Инвеститор је АД „Инфраструктура железнице Србије“, а извођачи радова конзорцијум фирми „Еxтра Ауто транспорт“, „Брицкен д.о.о.“ и „ЗГОП д.о.о.“. Вредност инвестиције износи 1,18 милијарди динара, односно око 10 милиона евра без ПДВ-а.
Нови мост биће део регионалне пруге број 202 Панчево – Зрењанин – Кикинда, са краком ка Суботици у коју ће у наредном периоду бити улагано из домаћих и међународних извора.
Изградњом новог железничког и будућег друмског моста трајно ће бити решен проблем настао затварањем постојећег моста за друмски саобраћај. Као привремено решење, држава је већ изградила асфалтни пут између Ботоша и Орловата, дужине 5,3 километра, чиме је мештанима Томашевца олакшана комуникација са Зрењанином.
Стари друмско-железнички мост, саграђен 1880. године и заштићен као споменик културно-историјског наслеђа, планирано је да постане бициклистичко-пешачки мост и додатна туристичка атракција овог дела Баната.
Градоначелник Зрењанина Симо Салапура обишао је радове у априлу и оценио да је изградња моста од кључног значаја за Зрењанин и Банат, јер ће донети бољу железничку повезаност и отворити нове економске могућности.
– На потезу од свега сто метара у будућности ћемо имати три моста – друмски мост, о којем се преговара, затим стари железничко-друмски мост из 1880. године који ће постати пешачко-бициклистички и овај нови, савремени железнички мост, део реконструисане пруге од Београда преко Панчева и Зрењанина до Кикинде и Суботице. Тиме ћемо обезбедити квалитетну везу и подићи привредне потенцијале нашег града. Захваљујем извођачима, држави и ресорном министарству на подршци – истакао је Салапура.