НАЈАВЉЕН ШТРАЈК КОНТРОЛОРА ЛЕТЕЊА У СРБИЈИ И ЦРНОЈ ГОРИ Трајаће до 30. септембра, а ево шта то значи за путнике!
Синдикат контроле летења (СКЛ) најавио је да ће ступити у штрајк у уторак, 19. августа 2025. године у 23 часа, а акција би требало да траје непрекидно до уторка, 30. септембра, током које ће бити поштован минимум процеса рада.
Контрола летења Србије и Црне Горе СМАТСА је заједничка агенција две државе задужена за пружање услуга у ваздушном простору Србије, Црне Горе, као и у делу међународног ваздушног простора над Јадранским морем, пише Аеро.рс
Захтеви синдиката
покретање преговора са управом СМАТСА ради закључења новог Колективног уговора;
примену Тачке 8 Финансијског плана СМАТСА за 2025. годину, у складу са излагањем директора СМАТСА на састанку 26. јуна и захтевима синдиката достављеним 1. јула;
стављање ван снаге Одлуке о измени одлуке о минимуму процеса рада од 1. априла 2025. године и враћање на снагу верзије усвојене 28. јуна 2023. године, која је донета заједничким договором уз посредовање ресорног министарства Владе Србије.
У синдикату наводе да ће у штрајку учествовати сви чланови СКЛ-а, без организовања окупљања запослених, и да ће се акција спроводити у складу са Одлуком о начину обезбеђивања минимума процеса рада у СМАТСА.
Претходни позиви на штрајк
Ово није први пут да СКЛ најављује обуставу рада. Последњи позив на штрајк био је у октобру прошле године, али је тада до постизања договора дошло пре почетка планиране акције.
На питање о последицама по путнике, из СМАТСА поручују да би штрајк могао да доведе до кашњења и отказивања летова, што би, како наводе, имало финансијске последице по предузеће и додатно сузило простор за реализацију синдикалних захтева.
Синдикат не жели да даје изјаве
Поводом питања редакције портала Aero.rs, СКЛ је одговорио да због тока преговора са менаџментом СМАТСА, тренутно неће давати изјаве за медије.
„Хвала на разумевању“, наводи се у одговору Извршног одбора СКЛ-а.