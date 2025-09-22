”НАЈВЕРОВАТНИЈЕ ЋЕ ДОЋИ ДО НОВОГ ОДЛАГАЊА САНКЦИЈА” Аналитичар оценио: Излазак Гаспрома из НИС-а не мења власничку структуру
БЕОГРАД: Пренос акција "Гаспрома" на кћерку-фирму "Интелиџенс" из Санкт Петербурга, само је козметичка промена која не мења стварну власничку структуру у Нафтној индустрији Србије (НИС), оценио је финансијски аналитичар Владан Павловић.
"Руски 'Гаспром' формално више није власник дела акција НИС-а, али суштинска контрола над уделом од 11,3 одсто и даље је у њиховим рукама. Све указује да је реч о техничком маневру. Иако је пренос извршен на фирму 'Интелиџенс' из Санкт Петербурга, она је у потпуности у власништву 'Гаспрома'. То значи да Руси и даље суштински управљају тим пакетом акција", рекао је Павловић.
Према његовим речима, потпуни излазак Русије из власништва НИС-а није вероватан јер Москва тренутно нема намеру да прода свој удео у НИС-у.
Павловић додаје и да је Србија већ укључена у неку врсту договора или преговарачког процеса, те је реалније очекивати да ће санкције поново бити одложене, као што је то било више пута раније.
"Мислим да смо већ у некој врсти преговора или трансакција. Највероватније ће доћи до новог одлагања санкција, као и до сада", рекао је Павловић за РТС.
Он сматра и да у случају увођења санкција НИС-у, Србија не би одмах остала без горива.
"Верујем да смо се до сада или би требало да смо се до сада, спремили кроз залихе, тако да имамо прелазни период од два до три месеца. Тај период може да се искористи за прелазна решења било кроз привремену управу, било кроз неки нови договор са руским партнерима", навео је Павловић.
Навео је да би НИС тешко могао да настави пословање уколико буде под америчким санкцијама.
"Врло тешко. Теоретски, функционисање би било могуће преко више посредника, али би ти посредници сами ризиковали да буду санкционисани", казао је он.
Као један од могућих модела, Павловић је навео сценарио у којем би државна компанија попут Транснафте преузела увоз нафте, а затим је препродавала НИС-у, али би и та компанија самим тим могла постати мета санкција.
Павловић очекује и још једно одлагање санкција НИС-у.
"Мислим да ће се наставити овај модел у којем Србија даје неку компензацију, а Америка одлаже одлуку. За ОФАЦ је вероватно логичније да добија нешто, приходује неку суму, него да ставе санкције некој компанији која је потпуно без значаја на нафтном пољу", закључио је Павловић.
Министарство финансија САД издало је 26. августа нову посебну лиценцу којом се НИС-у омогућава несметано обављање оперативних активности најкасније до 26. септембра 2025. године.
То је шеста посебна лиценца Канцеларије за контролу страних средстава (Office of Foreign Assets Control - OFAC) при Министарству финансија Сједињених Америчких Држава којима је одложена пуна примена санкција према НИС-у.
Акционарско друштво "Интелиџенс" из Санкт Петербурга преузело је од енергетског гиганта Газпрома 11,3 одсто акција НИС-а прошле седмице, чиме је прешло праг значајног учешћа у једној од највећих домаћих компанија.
Како је наведено у документу објављеном на берзи, акционарско друштво ''Интелиџенс'' стекло је 18.433.297 акција односно 11,30458 одсто, а Гаспром је задржао једну акцију НИС-а.
Промена је ступила на снагу 19. септембра.
Удели у власничкој структури НИС-а су остали исти и ЈАД (јавно акционарско друштво) Гаспром њефт има 44,85 одсто, Република Србија има 29,87 одсто, остали мањински акционари 13,98 одсто и "Интелиџенс" уместо ЈАД Гаспром 11,30 одсто.