НИ ПИВО НЕ ИДЕ ЛАКО Хајнекен се бори са слабом продајом и растом трошкова
АМСТЕРДАМ: Произвођач пива Хајнекен данас је објавио да ће раст оперативног профита за 2025. годину бити на доњој граници прогнозираног распона од четири до осам одсто, након слабијих резултата у трећем кварталу 2025. и смањене потражње у Европи и Америци.
Укупна продаја пива у трећем кварталу ове године пала је за 4,3 одсто међугодишње на органској основи, док је продаја бренда Хајнекен смањена за 0,6 одсто, а сегмент премијум пива за 2,2 одсто, напомиње се у извештају.
Ако анализирамо податке за првих девет месеци 2025, продаја бренда Хајнекен бележи раст од 2,7 одсто од почетка године, а сегмент премијум пива скроман раст за 0,4 одсто.
Друга највећи светски прозвођач пива пријавио је квартални приход од 8,7 милијарди евра, чиме је приход од почетка године достигао 25,6 милијарди евра.
Нето приход пре одбитка изузетних ставки и амортизације нематеријалне имовине повезане са аквизицијом (БЕИА) органски је пао за 0,3 одсто у трећем кварталу, али је порастао за 1,3 одсто током првих девет месеци 2025. године, наводи се на веб страници Хајнекена.
Извршни директор Хајнекена Долф ван ден Бринк истакао је да су "макроекономске турбуленције у трећем кварталу биле израженије него што се очекивало", али да позитивни резултати у Африци и Азији делимично компензују слабија тржишта у Европи и Америци.