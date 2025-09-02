НИ РУСКОЈ ЕКОНОМИЈИ НЕ ЦВЕТАЈУ РУЖЕ Трећина компанија у губитку у првом полугодишту 2025.
МОСКВА: Готово трећина руских компанија била је у губитку у првих шест месеци 2025. године, што је највиши ниво од пандемије вируса корона, показали су најновији подаци руске агенције за статистику (Росстата).
Укупно 19.000 компанија у поменутом периоду забележило је губитке веће од пет билиона рубаља, док је 43.000 фирми остварило добит од 18,4 билиона рубаља.
Највише су погођене компаније за рударење угља, као и предузећа у сектору становања и комуналних услуга, транспорта и научних истраживања Главни разлози су скупи кредити, слаба потражња, растући порези, санкције и повећани трошкови због раста плата, преноси Извјестија.
Мање погођене су папирна, текстилна, хемијска и фармацеутска индустрија, производња гуме и пластике, као и велетрговина, док ИТ сектор и део индустријске производње бележе стабилне резултате.
Стручњаци упозоравају да раст губитака може смањити инвестиције, повећати задуженост и успорити економски раст и позивају на мере као што су смањење кредитног оптерећења и увођење фискалних олакшица.