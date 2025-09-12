clear sky
НОВЕ МЕРЕ НА ГРАНИЦИ СА МАКЕДОНИЈОМ Шта то значи за Србију

12.09.2025. 16:06 16:17
Пише:
Дневник
Извор:
Каматица.рс
Фото: Dnevnik.rs

Царинске управе Србије и Македоније унапређују сарадњу са циљем убрзања протока робе и повећања ефикасности пословања за компаније у обе земље

Министарство финансија, односно Управа царина Србије, саопштило је да се планирају нови кораци који ће ојачати регионалну сарадњу. Међу предложеним мерама су увођење напредних ИТ система за царинску контролу и додатно поједностављивање царинских процедура.

На недавном састанку са колегама из Македоније, разматрани су и досадашњи резултати сарадње. Ти резултати укључују: заједничку контролу са једним заустављањем на граници, међусобно признавање овлашћених економских оператера, евиденцију о мерењу теретних возила и размену података између две царинске администрације.
Циљ ових иницијатива је убрзати проток робе, смањити административне препреке и олакшати пословање компанијама, уз истовремено јачање економских веза и стабилности у региону.

Каматица.рс

