ОД 12. ОКТОБРА ВОЗАЧИ КАМИОНА ИМАЈУ ОГРАНИЧЕН БРОЈ ДАНА У ШЕНГЕНУ Превозници упозоравају: ГРАЂАНИ ЋЕ ОСЕТИТИ НЕСТАШИЦУ И РАСТ ЦЕНА
Одлука Европске уније да од 12. октобра професионалним возачима са Балкана ограничи број дана у Шенгену могла би да изазове прави хаос.
Возачи ће бити егзистенцијално угрожени, фирме пред гашењем, а привреда и грађани ће осетити несташице и раст цена.
На округлом столу „Изазови за превознике у друмском саобраћају Западног Балкана и путеви унапређења“, одржаном на Београдском сајму, превозници су упозорили да ће ова мера блокирати снабдевање и угрозити целокупну економију региона.
„Морамо изборити једнака права са возачима из шенгенског простора, јер у супротном фабрике ће стати, а фирме које смо градили деценијама угасиће се“, поручио је Неђо Мандић из Удружења међународних друмских превозника Србије.
Готово сав рад возача везан је за Шенген зону, па ће ограничење значити и несташице робе, раст цена и мањак искусних возача, упозорава Александар Спасић, генерални секретар МТ.
Са истим проблемом суочавају се и БиХ, Северна Македонија, Албанија и Црна Гора. Превозници упозоравају да је реч о дискриминацији и траже да се професионални возачи изузму из овог правила.
„Еурократе су заборавиле да су возачи у време короне били хероји. Сада их третирају као претњу, а последице ће осетити и ЕУ“, поручено је са скупа.
Ако до решења не дође, од Нове године прети потпуни застој у ланцима снабдевања.