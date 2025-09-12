clear sky
ОД 12. ОКТОБРА ВОЗАЧИ КАМИОНА ИМАЈУ ОГРАНИЧЕН БРОЈ ДАНА У ШЕНГЕНУ Превозници упозоравају: ГРАЂАНИ ЋЕ ОСЕТИТИ НЕСТАШИЦУ И РАСТ ЦЕНА

12.09.2025. 17:07 17:14
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник/Бизнис.рс
Фото: Printscreen /YouTube/Sar3ni

Одлука Европске уније да од 12. октобра професионалним возачима са Балкана ограничи број дана у Шенгену могла би да изазове прави хаос.

Возачи ће бити егзистенцијално угрожени, фирме пред гашењем, а привреда и грађани ће осетити несташице и раст цена.

На округлом столу „Изазови за превознике у друмском саобраћају Западног Балкана и путеви унапређења“, одржаном на Београдском сајму, превозници су упозорили да ће ова мера блокирати снабдевање и угрозити целокупну економију региона.

„Морамо изборити једнака права са возачима из шенгенског простора, јер у супротном фабрике ће стати, а фирме које смо градили деценијама угасиће се“, поручио је Неђо Мандић из Удружења међународних друмских превозника Србије.

Готово сав рад возача везан је за Шенген зону, па ће ограничење значити и несташице робе, раст цена и мањак искусних возача, упозорава Александар Спасић, генерални секретар МТ.

Са истим проблемом суочавају се и БиХ, Северна Македонија, Албанија и Црна Гора. Превозници упозоравају да је реч о дискриминацији и траже да се професионални возачи изузму из овог правила.

„Еурократе су заборавиле да су возачи у време короне били хероји. Сада их третирају као претњу, а последице ће осетити и ЕУ“, поручено је са скупа.

Ако до решења не дође, од Нове године прети потпуни застој у ланцима снабдевања.

камиони камионџије шенген
