"Протест до испуњења захтева"
(ВИДЕО) КАМИОНИМА БЛОКИРАЛИ ПУТЕВЕ, ГРАНИЧНЕ ПРЕЛАЗЕ И ГРАДОВЕ Направљене километарске колоне У ЗНАК ПРОТЕСТА
Од раних јутарњих сати широм БиХ блокирани су царински терминали и путеви као израз незадовољства превозника.
Стотине камиона су направиле прави саобраћајни колапс на магистралним путевима, градским саобраћајницама, прилазима граничним прелазима и царинским терминалима, како су и раније најавили из Конзорцијума Логистика.
Из БИХАМК-а је саопштено да су јутрос већ блокирани теретни терминали на граничним прелазима Изачић, Велика Кладуша, Каменско и Рача. Камиони су стали и код граничних прелаза Босанска Градишка, Босански Брод, Шепак...
Теретна возила блокирају саобраћај и у Сарајеву, Бањалуци, Зеници, Добоју, Тузли, Шамцу, Травнику, Витезу, Томиславграду, Тешњу и другим градовима у БиХ.
За данас у 12 сати заказана је прес конференција представника Конзорцијума Логистика БиХ поводом почетка протеста "Протест до испуњења захтева" на којој ће саопштити резултате или недостатак резултата у решавању ових питања.
Иако су организатори најавили да саобраћање путничких возила неће бити блокирано, возачима аутомобила је скоро па немогуће да возе деловима пута на којима су формиране дуге колона камиона с обзиром да је претицање веома ризично.
Полицијски службеници имаће задатак да успоставе проток путничког саобраћаја на деловима путева где су паркирани камиони.
Превозници су уочи почетка протеста поручили да грађани неће бити блокирани, да границе остају отворене, а путнички саобраћај одвијаће се без застоја.
Путнички саобраћај одвија се веома отежано и путовање ће трајати вишеструко дуже него иначе с обзиром да камиони праве огромне колоне на магистралним путевима и отежавају саобраћање грађанима.