clear sky
30°C
22.09.2025.
Нови Сад
eur
117.1788
usd
99.5149
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

ОГЛАСИО СЕ АПР: Примена Закона о централној евиденцији СТВАРНИХ ВЛАСНИКА од 1. октобра

22.09.2025. 14:54 14:56
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник/Танјуг
Коментари (0)
Агенција за привредне регистре
Фото: Агенција за привредне регистре

БЕОГРАД: Законом о централној евиденцији стварних власника који почиње да се примењује од 1. октобра прописано је да Централна евиденција стварних власника садржи и документе на основу којих је одређен стварни власник, као и копију пасоша или стране личне карте, уколико се странац евидентира као стварни власник, саопштила је данас Агенција за привредне регистре (АПР).

У обавештењу за регистроване субјекте, из АПР-а наводе да су постојећи регистровани субјекти, правна лица и други субјекти регистровани у Србији у складу са законом, који се већ налазе у Централној евиденцији стварних власника, дужни да се ускладе са одредбама закона у року од 60 дана од дана почетка примене закона.

Додају да је потребно да регистровани субјекти благовремено обаве учитавање докумената на основу којих је стварни власник одређен, а благовременим учитавањем докумената сматраће се оно које буде урађено од 1. октобра до 30. новембра ове године.

 

АПР агенција за привредне регистре
Извор:
Дневник/Танјуг
Пише:
Дневник
Бизнис Најновије вести
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај