ОГЛАСИО СЕ АПР: Примена Закона о централној евиденцији СТВАРНИХ ВЛАСНИКА од 1. октобра
БЕОГРАД: Законом о централној евиденцији стварних власника који почиње да се примењује од 1. октобра прописано је да Централна евиденција стварних власника садржи и документе на основу којих је одређен стварни власник, као и копију пасоша или стране личне карте, уколико се странац евидентира као стварни власник, саопштила је данас Агенција за привредне регистре (АПР).
У обавештењу за регистроване субјекте, из АПР-а наводе да су постојећи регистровани субјекти, правна лица и други субјекти регистровани у Србији у складу са законом, који се већ налазе у Централној евиденцији стварних власника, дужни да се ускладе са одредбама закона у року од 60 дана од дана почетка примене закона.
Додају да је потребно да регистровани субјекти благовремено обаве учитавање докумената на основу којих је стварни власник одређен, а благовременим учитавањем докумената сматраће се оно које буде урађено од 1. октобра до 30. новембра ове године.