ОЛАКШАН ПРИСТУП КРЕДИТИМА! Ниже камате, без накнада и ДУЖИ РОК одлучивања, НБС налаже банкама повољније услове за грађане
Народна банка Србије (НБС) саопштила је да је наложила банкама које у оквиру својих актуелних понуда клијентима одобравају потрошачке и готовинске кредите у динарима, као и стамбене кредите, да до 15. септембра актуелне понуде ажурирају тако да запосленима и пензионерима са редовним месечним примањима до 100.000 динара понуде кредитне производе под повољнијим условима.
Из НБС-а за Бизпортал наводе да је Банка у претходном периоду спровела свеобухватну анализу услова под којима банке које послују у Србији одобравају кредите становништву. На основу те анализе, НБС је свим банкама које у својим понудама кредитних производа имају готовинске, потрошачке и стамбене кредите, упутила супервизорско очекивање у циљу да се грађанима с нижим примањима олакша приступ финансирању, тј. банкарским производима које по досадашњим каматним стопама нису могли да користе, што ће наведене кредите овим категоријама клијената учинити лакше доступним.
Шта се све убраја у производе под повољнијим условима, из НБС-а објашњавају да се подразумевају готовински и потрошачки кредити, кредити за рефинансирање готовинских и потрошачких кредита и стамбени кредити.
Како наводе, када се ради о динарским потрошачким и готовинским кредима у износу до 1.000.000 динара, као и кредитима за рефинансирање наведених кредита, банке су у обавези да снизе номиналну каматну стопу за најмање три процентна поена у односу на просечну номиналну каматну стопу по којој су одобравале поменуте кредите у јулу 2025. године, односно до доње границе од 7,50 одсто.
– Када је реч о динарским готовинским кредитима у износу до 1.000.000 динара који се одобравају пензионерима са укљученим животним осигурањем, као и кредитима за рефинансирање готовинских кредита са укљученим животним осигурањем банке су у обавези да снизе номиналну каматну стопу за најмање три процентна поена у односу на просечну номиналну каматну стопу по којој су одобравале поменуте кредите у јулу 2025. године, односно до доње границе од 10,50 одсто – рекли су за Бизпортал из Банке.
Такође, у погледу стамбених кредита за куповину прве стамбене непокретности, банке су у обавези да снизе номиналну каматну стопу за до 0,5 процентних поена у односу на просечну номиналну каматну стопу по којој су банке нудиле поменуте кредите у оквиру стандардне понуде у јулу 2025. године. Такође, приликом одобравања ових кредита банке неће наплаћивати накнаде за обраду кредитних захтева, при чему ће наведени кредити бити у понуди банке најмање 12 месеци.
У складу са тим, њихова расположивост у најмање 12 месеци пружа грађанима више времена и могућности за планирање и доношење одлука, а неплаћање накнаде за обраду кредитних захтева смањује додатне трошкове. Потребно је такође имати у виду да супервизорска очекивања које је Народна банка Србије упутила банкама у вези са снижавањем каматних стопа, представљају минимум очекивања у погледу тих каматних стопа, те није искључено да банке у својим понудама дефинишу додатно повољније услове.
– Очекују се позитивни ефекти на банкарски сектор у виду повећања кредитне активности банака. Као и до сада, верујемо да ће све банке своје пословање прилагодити на начин који неће угрозити поверење постојећих и будућих клијената, чиме ће обезбедити одрживо пословање, сигурне приливе и будући раст. С обзиром на то да су препознале важност подршке грађанима и стабилности економије у целини, све банке које у својој понуди имају потрошачке и готовинске кредите у динарима, као и/или стамбене кредите су се одазвале и прилагодиле своју понуду која ће бити у примени најкасније од 15. септембра 2025. године – додали су они.
На који начин ће ова мера утицати на стабилност банкарског сектора и профитабилност банака, посебно у светлу снижених каматних стопа, из НБС истичу да су се мере које спроводи Банка у претходном периоду показале као адекватне и у складу са тим Народна банка Србије ће и убудуће пажљиво пратити поступање банака и анализирати примену и ефекат конкретних услова на банкарски сектор, те их по потреби ревидирати.