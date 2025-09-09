ОВАЈ НАЈВЕЋИ НЕМАЧКИ ТРГОВИНСКИ ЛАНАЦ ЈЕ СИМБОЛ ШТЕДЉИВЕ КУПОВИНЕ И ВЕЛИКЕ БРИГЕ О РАДНИЦИМА Ево зашто никада није стигао на Балкан

Браћа Карл и Тео Албрехт су основали ову компанију Алди након Другог светског рата, претворивши малу породичну радњу у Есену у глобално царство које данас послује у више од 20 земаља и има преко 11.000 продавница.

Алди је међу купцима синоним за штедљиву куповину. Представља се као продавница без луксуза, сувишних реклама и маркетиншких трикова. Његов фокус је на ниским ценама, квалитетним производима и брзој куповини, што је омогућило успешно ширење на тржишта као што су САД, Велика Британија и Аустралија.

Иако је било планирано да Алди дође у Хрватску у исто време када и Лидл, то се никада није догодило. Према речима консултанта Драга Муњизе, Алди је вероватно проценио да је хрватско тржиште "загушено" и да су Конзум и Лидл прејаки.

- Вероватно је Алди проценио да је тржиште у Хрватској ‘загушено’, да су Конзум и Лидл прејаки и да им је паметније јачати позиције на другим тржиштима - рекао је Муњиза.

Купци на друштвеним мрежама често истичу колико су цене у Алдију повољне. У Великој Британији, на пример, популарна је акција "Супер 6", у којој се шест врста воћа и поврћа нуди по изузетно ниској цени.

Поштовање радника и раст плата

Алди је познат и по томе што поштује права запослених и често им нуди веће плате него други ланци. Недавно су британски медији објавили да ће сви радници у продавницама у Великој Британији добити веће сатнице. Минимална сатница, која је од 1. септембра износила 13 фунти, повећана је на 13,02 фунте (око 15 евра). У Лондону су плате још више — до 14,35 фунти (око 16,54 евра) по сату.

Ово је друго повећање плата ове године, чиме је Алди потврдио статус послодавца с најбољим платама у малопродаји. Такође, Алди је једини ланац који плаћа паузе свим запосленима, што им доноси додатних 1.425 фунти годишње (око 1.642 евра).

- Наши запослени су срце нашег успеха и предани смо да их праведно наградимо за изванредан рад - изјавио је Џајлс Харли, извршни директор Алдија за Велику Британију и Ирску - данашње повећање, веће од планираног, део је нашег обећања да никада нећемо бити надмашени када је реч о платама.



