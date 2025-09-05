У ОВИМ ЗЕМЉАМА СУ НАЈБОЉЕ ПЛАЋЕНЕ ПРАКСЕ Цифра иде и до 1.200 евра АЛИ НИЈЕ СВЕ ТАКО ИДЕАЛНО
Ново истраживање показује да готово 80 посто младих између 18 и 35 година пролази кроз неку форму приправништва, а више од половине заврши најмање две праксе.
То јасно говори да се праг за улазак на тржиште рада све више помера, али и да систем оставља иза себе оне који себи не могу приуштити да раде без плате.
Скоро половина приправника у Европској унији ради без накнаде, а они који су плаћени углавном добијају тек делимичну компензацију. Ови подаци истраживања, које су представили Социјалисти и Демократи (S&D) у сарадњи са Универзитетом Оксфорд, откривају дубоке неједнакости које погађају генерацију младих Европљана.
С друге стране, поједине чланице ЕУ имају одличне програме плаћених пракси што само потврђује да је ово тема којом је неопходно да се институције што пре позабаве и реше овај јаз.
"Неплаћене праксе су у суштини социјална дискриминација, оне ограничавају каријерне могућности младих из сиромашнијих средина," упозорила је Алисија Хомс, посланица S&D и известилац Европског парламента за приправништва.
Чак и пре кризе трошкова живота, просечан млади Европљанин морао је да издвоји око 1.200 евра месечно за основне трошкове. Већина приправништава данас не покрива ни те издатке, а камоли минималну плату. Резултат је да скоро трећина младих одустаје од прилика за стицање искуства, чиме се додатно продубљују социјалне разлике.
S&D годинама инсистира на томе да се забране неплаћене праксе и да се уведу јединствени стандарди. Предлог укључује јасну дефиницију приправништва, која би обухватила и различите облике стажирања, као и увођење минималних права широм Уније, од правичне надокнаде, преко социјалне заштите, до ограниченог трајања пракси, пише Брисел Тајмс.
Најбоље плаћене праксе за младе у ЕУ
Ипак, у Европској унији неколико земаља издваја се по изузетним условима за плаћене праксе младима, нудећи конкурентне накнаде, професионални развој и прилику за рад у угледним организацијама.
Немачка је позната по снажној индустрији и систему дуалног образовања, где студенти комбинују теорију и праксу, што значајно повећава запошљивост. Велике компаније, попут Volkswagena, нуде плаћене праксе са месечним примањима од око 950 евра, што младима омогућава покривање основних трошкова живота док стичу искуство.
Француска нуди широк спектар плаћених пракси, нарочито у индустријама попут моде, инжењеринга и политике. Накнаде варирају, али многе организације омогућавају солидне плате и приступ мрежи професионалних контаката, што младима олакшава почетак каријере.
Холандија је позната по високом нивоу енглеског језика и отвореном тржишту рада. Индустрије као што су ИТ, инжењеринг и рачунарство нуде плаћене праксе са флексибилним радним условима и могућношћу рада на међународним пројектима.
Поред националних програма, Европске институције у Бриселу и Луксембургу нуде плаћене "тренинг програме" са накнадама од око 1.200 евра месечно. Ове праксе пружају јединствену прилику за рад у мултинационалном окружењу и стицање искуства на европском нивоу.
За младе који желе да искористе ове могућности, Ерасмус+ програм нуди финансијску подршку за праксе у ЕУ, док платформе попут Еуродеск-а пружају информације о приликама за младе, укључујући праксе и волонтерске програме. Такође, пријављивање на праксе у самим европским институцијама може бити одлична прилика за улазак у професионални свет и потенцијално до сталног запослења.
Преговори у току
Европски парламент је 2023. усвојио амбициозан извештај о квалитетним приправништвима, док је Комисија годину дана касније представила законодавни предлог. Међутим, став Европског савета наишао је на критике посланика, јер се фокусира пре свега на борбу против "лажног запошљавања", док изоставља око 75 посто приправника у Европи.
"То значи да већина младих остаје без заштите. На нама је да донесемо јасан и снажан оквир који неће дозволити злоупотребе," нагласила је Хомс.
Очекује се да Европски парламент до јесени усвоји своју коначну позицију, која ће бити основа за преговоре са државама чланицама.