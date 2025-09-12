ОВО СУ ДВА ВАЖНА ДАТУМА У ПОРЕСКОМ КАЛЕНДАРУ Не заборавите на њих, избегните КАЗНЕ и ЗАТЕЗНЕ КАМАТЕ
У пореском календару за септембар остала су још два важна датума на које порески обвезници треба да обрате посебну пажњу.
Поштовање ових датума је од суштинског значаја како би се избегле казне и затезне камате.
15. септембар 2025.
Овај датум је важан за све који обављају самосталну делатност, правна лица, али и за специфичне категорије као што су свештеници, верски службеници и пензионери који примају приходе из иностранства. На овај дан обвезници морају:
Платити аконтацију пореза и доприноса на приходе од самосталне делатности за месец август.
Измирити доприносе за свештенике, верске службенике, домаће држављане запослене у иностранству и иностране пензионере за месец август.
Поднети пореску пријаву о обрачунатим доприносима за осниваче или чланове привредног друштва на Обрасцу PP ОД-О и извршити уплату доприноса за август.
Поднети пореску пријаву и платити порез на додату вредност (ПДВ) за август на Обрасцу PPPDV.
Уколико је у августу испуњен критеријум за стицање статуса ПДВ обвезника, поднети образац ПИД ПДВ 1.
Платити аконтацију пореза на добит правних лица за август.
Платити обрачунату акцизу за период од 16. до 31. август.
Поднети пореску пријаву за обрачун акцизе за август на Обрасцу PP ОА.
Поднети пријаву о обрачуну акцизе на електричну енергију за крајњу потрошњу за август на Обрасцу PP ОАЕЛ и извршити уплату.
30. септембар 2025.
Последњи дан у месецу такође носи важне обавезе:
Подношење пореске пријаве на Обрасцу PPP-PD и плаћање доприноса за обавезно социјално осигурање, обрачунатих на најнижу месечну основицу за неисплаћене зараде за август.
Плаћање обрачунате акцизе за период од 1. до 15. септембра.
За предузетнике, фирме и друге обвезнике, ова два датума представљају кључне тачке у септембарском пореском календару. Правовремено подношење пријава и измиривање обавеза омогућава уредно пословање и избегавање непотребних финансијских санкција.