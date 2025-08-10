ПРЕКИНУТА ДОДЕЛА СУБВЕНЦИЈА ЗА КУПОВИНУ ЕЛЕКТРИЧНИХ ВОЗИЛА Министарство објаснило шта се дешава
10.08.2025. 14:30 14:33
Прекинута је додела субвенција за куповину нових возила на електрични погон, преноси Танјуг.
Поступак доделе субвенција за ову годину за куповину нових возила која имају искључиво електрични погон се прекида, саопштило је Министарство заштите животне средине и навело да се поступак прекида јер су средства за ову намену искоришћена пре истека календарске године.
Додела субвенција ће се наставити када буду обезбеђена буџетска средства за те намене, о чему ће заинтересоване стране бити обавештене, навели су из министарства.