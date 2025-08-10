clear sky
ПРЕКИНУТА ДОДЕЛА СУБВЕНЦИЈА ЗА КУПОВИНУ ЕЛЕКТРИЧНИХ ВОЗИЛА Министарство објаснило шта се дешава

10.08.2025. 14:30 14:33
Пише:
Дневник
Извор:
Танјуг
električna vozila
Фото: Pixabay.com

Прекинута је додела субвенција за куповину нових возила на електрични погон, преноси Танјуг.

Поступак доделе субвенција за ову годину за куповину нових возила која имају искључиво електрични погон се прекида, саопштило је Министарство заштите животне средине и навело да се поступак прекида јер су средства за ову намену искоришћена пре истека календарске године.

Додела субвенција ће се наставити када буду обезбеђена буџетска средства за те намене, о чему ће заинтересоване стране бити обавештене, навели су из министарства.

електрична возила субвенције министарство за заштиту животне средине
Извор:
Танјуг
Пише:
Дневник
