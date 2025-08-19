ПРОЈЕКТИ КОЈИ МЕЊАЈУ ЖИВОТЕ ГРАЂАНА У ВОЈВОДИНИ Доградња ФАБРИКЕ ВОДЕ У БЕОЧИНУ, ПРЕЧИСТАЧ У ВРДНИКУ, школе, геронтолошки центри ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА КОНТИНУИРАНО УЛАЖЕ
За завршетак радова на реконструкцији постројења и доградњи фабрике воде у Беочину, Покрајинска влада је обезбедила 105 милиона динара кроз ребаланс овогодишњег буџета.
Тим средствима омогућен је наставак радова и створени су услови да пројекат буде у потпуности завршен до краја 2025. године, у складу са предвиђеном динамиком.
Реконструкција фабрике воде један је од најважнијих инфраструктурних пројеката за општину Беочин, који ће обезбедити дугорочно стабилно и квалитетно водоснабдевање. Његовим завршетком биће омогућено прикључење већег броја корисника и унапређење система снабдевања домаћинстава, што ће директно утицати на побољшање услова живота становника ове општине.
105 милиона динара
Покрајинска влада наставља са улагањима у инфраструктурне пројекте широм Војводине, с посебним акцентом на оне који имају непосредан утицај за свакодневни живот грађана. Пројекат реконструкције и доградње фабрике воде у Беочину финансира се средствима Покрајинске владе преко Управе за капитална улагања АП Војводине.
Пројекат изградње пречистача отпадних вода у Врднику биће проширен и захваљујући средствима Покрајинске владе од још 90 милиона динара биће и додатних радова на овом тренутно највећем инфраструктурном пројекту у Општини Ириг. Радови обухватају изградњу трафо-станице, црпних пумпи и колектора у дужини од два километра од места завршетка врдничке канализације до самог пречистача. Овим средствима налажу се додатни радови за пречистач који је појектован тако да може да подмири садашње, али и будуће потребе насеља када дође до проширења туристичких и стамбених капацитета, напомињу у Општини Ириг.
- Ова средства су јако значајна јер је Општина Ириг требало да сноси трошкове поменутих додатних радова. Закључком Покрајинске владе одобрена су нам ова средства и тиме нам је Покрајина практично изашла у сусрет, јер је требало да трафостаницу и колектор радимо из сопствених средстава. Практично смо уштедели 90 милиона динара у општинском буџету, рекао је за „Дневник” Тихомир Стојаковић, председник Општине Ириг.
90 милиона динара
Изградња пречистача отпадних вода пројектована је на 15.000 корисника, прво се ради за потребе 10.000 корисника, а по потреби за још 5.000, без већих додатних грађевинских радова. У Општини Ириг напомињу да је пројекат и рађен тако да реши питање отпадних вода за више генерација.
Покрајинска влада ће са 12,3 милиона динара финансирати пројекат санације фасаде Хемијско-медицинске школе у Вршцу.
Фасада школске зграде, која датира из 1913. године, налази се у веома лошем стању, са видним оштећењима, због чега је неопходна хитна интервенција како би се осигурала безбедност ученика, запослених и грађана. Додељена средства омогућиће извођење неопходних радова који ће спречити даље пропадање објекта и обезбедити сигурно окружење за наставу.
12,8 милиона динара
Из текуће буџетске резерве Покр4ајинска влада издевојила је 12,8 милиона динара за Геронтолошки центар „Нови Сад“ за набавку две нове индустријске машине за прање веша капацитета по 45 килограма, за потребе Службе вешераја.
Ова служба својом делатношћу обухвата домове за смештај корисника, Прихватилиште са Свратиштем за бескућнике, дневни боравак за одрасла и старија лица, као и клубове за одрасла и старија лица, са укупним капацитетом од неколико хиљада корисника.