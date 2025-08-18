clear sky
ПОЉАЦИ НАПУШТАЈУ НЕМАЧКУ Враћају се кући због бољег живота и мање бирократије

18.08.2025. 20:42 20:52
Пише:
Дневник
Извор:
Index.hr/Дневник
selidba
Фото: ChatGTP/илустрација

БЕРЛИН: Први пут после три деценије више Пољака напушта Немачку него што у њу долази. 

Разлози су економски раст у Пољској, ниже цене и порези, али и незадовољство бирократијом и квалитетом свакодневног живота у Немачкој, пише „Дојче веле“.

Дугогодишњи тренд усељавања Пољака у Немачку прекинут је прошле године, када је забележено нето смањење од више од 11.000 људи.

Појединци који су годинама радили и живели у Немачкој одлучују да се врате у домовину, иако имају стабилне послове. Наводе бројне проблеме – од вишегодишњих кварова у становима који се не поправљају, преко тешког добијања кредита и лизинга, до бирократских процедура које исцрпљују.

Писац Јацек Дехнел, који се из Берлина вратио у Варшаву, каже да Немачку доживљава као „пропалу државу“ када је реч о свакодневном квалитету живота: све је споро, компликовано и препуно бирократије. Супротно томе, Пољску описује као земљу у којој осећа „стални раст, модернизацију и олакшавање свакодневнице“.

Економија Пољске последњих година бележи стабилан раст, у просеку око пет одсто годишње, што је далеко више од немачког учинка. Због тога све мање Пољака одлази у Немачку, а све више њих се враћа.

Немачки послодавци, нарочито у грађевинарству и здравству, упозоравају да је све теже доћи до радне снаге из Пољске. Стручњаци сматрају да је овај тренд логична последица приближавања две економије и да је Пољска постала атрактивна локација за повратак својих грађана.

Бизнис Најновије вести
