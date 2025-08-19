ЕВО КАД СТИЖЕ И ТРЕЋЕ ПОВЕЋАЊЕ ЗАРАДА Ово су детаљи састанка о минималцу
Подсетимо, јуче је одржан састанак Социјално-економског савета и повећање цене рада.
На првој седници Социјално-економског савета (СЕС) на којој су започети преговори о повећању минималне зараде за 2026. годину изнет је предлог Министарства финансија да повећање минималне цене рада за наредну годину износи 10,1 одсто, односно 550 евра месечно, уз повећање неопорезивог дела зараде за 20,4 процента.
Према речима Зорана Ристића, саветника синдиката УГС Независност, синдикати ће своје захтеве у погледу висине минималне цене рада изнети на наредном састанку.
На првом састанку који је одржан јуче (18. августа) синдикати су указали на потребу да се разговара о зарадама, посебно у јавном сектору, јер се у пракси показало да повећање минималне зараде утиче на смањење распона зарада између запослених, што негативно утиче на њихово радно ангажовање.
- Синдикат Независност је указао и на потребу да се минимална цена рада буде близу 60 одсто просечне зараде, а што је стандард ЕУ (Европска социјална повеља). То указује и на потребу да се минимална цена рада повећа и у већем проценту у односу на предлог Министарства финансија - наводи Ристић за Biznis.rs.
Удружење послодаваца Србије (УПС) ће такође дефинитиван став изнети на наредном састанку, али сматрају да је повећање које је планирано у октобру довољно и за наредну годину и да не треба повећавати минималну зараду у 2026. години.
Наредни састанак је заказан за 26. август.
- Већ дуго указујемо да минимална потрошачка корпа не приказује реално потребе грађана. Предложићемо да се зарада по сату повећа од 400 до 405 динара, односно да минимална зарада износи око 70.000 динара - рекао је Ристић.
Иначе, ова година је изузетак јер ће се минималац повећати два пута. Први пут је повећање уследило у јануару од 13,7 одсто, док се наредно очекује од октобра од 9,4 процената.
Повећање почетком наредне године предложено је да износи 10,1 одсто, што ће са свим повећањима од јануара ове године бити 37 одсто, па ће минималац од почетка следеће године износити 550 евра.
Овај износ, како је за сада планирано, требало би да остане све до 1. јануара 2027. када следи још једно повећање од 8,9 одсто, како је зацртано планом Министарства финансија.
- Са овим повећањем минималац ће доћи до 600 евра и 1. јануара 2028. године требало би да следи повећање од осам одсто, чиме би се дошло до планираног износа од 651 евро - напомиње почасни председник Уније послодаваца Србије (УПС) Небојша Атанацковић.
Он у разговору за Biznis.rs каже да је на првом разговору изнет став УПС-а да с обзиром на повећање минималне зараде у октобру, не би требало да уследи раст зарада и у јануару. Такође, послодавци очекују додатне пореске олакшице које се обећавају из године у годину од стране Владе.
- Многи послодавци који имају потешкоће у пословању неће моћи да испрате раст зарада, па се прибојавамо да ће доћи до проблема на тржишту. Овога пута раст БДП-а и инфлације, што су два параметра на основу којих се предлаже раст минималне зараде, далеко су испод процената од 9,4 одсто у октобру, и повећања од 10,1 одсто у јануару 2026. године. Осим неопорезивог дела зараде од 34.200 динара требало би значајно променити пореско оптерећење - напомиње Атанацковић.
Иако одлуку о томе колики ће бити минималац треба да донесе Социо-економски савет (СЕС), председник Србије Алекандар Вучић је пре месец дана рекао да ће минимална зарада за наредну годину бити 550 евра.
Са друге стране, послодавцима ће се повећати неопорезиви део зараде на 34.200 динара, али од јануара.
- Послодавци су добили у истом односу повећање неопорезивог дела, с тим што оно неће ићи од октобра већ од јануара 2026. године. Предлог је да тај раст буде збирно у истом процентуалном износу за колико се повећава минимална цена рада у октобру и колико је предложено у јануару, што ће износити око 34.200 динара. Повећање неопорезивог дела неће ићи истовремено, јер мора да прође кроз усвајање буџета за наредну годину - нагласио је Атанацковић.
Министар финансија Синиша Мали представио је предлог о динамици раста минималне зараде којим је предвиђено повећање у две фазе – од октобра ове, и од јануара 2026. године.
Он је подсетио да минимална зарада у овом тренутку износи 53.592 динара, односно 457 евра, након што је у јануару ове године повећана за 13,7 одсто, а да је циљ да до краја 2027. године, односно од 2028. минимална зарада буде 651 евро, саопштило је министарство.