РУСКИ ПРЕДСЕДНИК НИЈЕ ОТКРИВАО ДЕТАЉЕ, АЛИ...
"ПУТИН ЋЕ БИТИ ФЕР ПРЕМА СРБИЈИ" На помолу нови гасни аранжман са Русијом под повољним условима ЕВО КАДА СЕ ОЧЕКУЈЕ ПОТПИСИВАЊЕ
Председник Србије Александар Вучић изјавио је данас да очекује да ће Србија до краја септембра постићи нови гасни аранжман са Русијом.
Он је то рекао новинарима у Пекингу, након састанка са председником Русије Владимиром Путином, одговарајући на питање да ли је добио нека уверавања руске стране када је у питању нови споразум око цене гаса.
Додао је да ће Србија ускоро потписати један други споразум са Русијом, али је истакао да је добио уверење од руске стране да ће нови гасни аранжман бити под повољним условима.
"Председник Путин ми је рекао, не улазећи у детаље, јер није за председнике да све детаље договоре. Ја сам му рекао да верујем да ће он бити фер према Србији. Мислим да ћемо то до краја септембра добити", рекао је Вучић.
На питање да ли је Путин наговестио неку заједничку седницу о сарадњи две државе, Вучић је одговорио да већ постоје заједничке седнице мешовитих комитета, којима руководе руски министар економског развоја Максим Решетњиков и српски министар без портфеља Ненад Поповић.
"Ускоро ће бити одржана та заједничка седница. Оне се иначе не одржавају често, једном у годину дана или једном у шест месеци. Биће пре краја године одржана та седница", рекао је Вучић.
Истакао је да му је посебно драго што је председник Путин "још снажније рекао колико је важно да Србија чува своју независност".
"И указао ми на то, како би неки желели да ме не виде на челу Србије и на месту председника Србије. И двосмислено рекао да поштује независну спољну политику наше земље и то што не одлучује неко други у наше име, већ што сами доносимо одлуке", закључио је Вучић.
Председник Србије Александар Вучић борави у Кини од 2. до 4. септембра, где ће на позив председника НР Кине Си Ђинпинга присуствовати обележавању 80. годишњице победе у Другом светском рату.