РАТЕЛ ОБЈАВИО КОНКУРС ЗА 5G МРЕЖУ Ево у којим градовима и колико ће бити постављено базних станица високе фреквенције
Регулаторно тело за електронске комуникације и поштанске услуге (РАТЕЛ) објавило је јавни оглас за аукцију фреквенција за 5G мрежу.
Како се прецизира на званичном сајту, у питању је позив за учешће у поступку јавног надметања за издавање појединачних дозвола за коришћење радиофреквенцијског спектра у радиофреквенцијским опсезима 700 MHz, 900 MHz, 1.800 MHz, 2.100 MHz, 2.600 MHz i 3.500 MHz.
За откуп документације потребно је уплатити таксу у износу од 10.000 евра, у динарској противвредности, а рок је 15. септембар. Пријава за јавно надметање се подноси најкасније до 20. октобра.
Сваком појединачном дозволом мора се доделити најмање минималан пакет радиофреквенцијских блокова из сваког опсега, додаје се.
Почетни износ накнаде за минималан пакет износи 100 милиона евра. Износ прве рате накнаде за право коришћења утврђен у поступку јавног надметања плаћа се у року од 15 дана од дана пријема одлуке о избору најповољнијих понуда. Износ друге рате накнаде за право коришћења, утврђен у поступку јавног надметања, плаћа се најкасније до 30. јуна 2026. године.
Документација за јавно надметање се преузима на адреси регулатора у Београду. Пријава се подноси на обрасцу који је дат у прилогу документације за јавно надметање, искључиво непосредним путем, предајом на писарници. Приликом подношења пријаве за учешће на јавном надметању подносилац је у обавези да достави и банкарску гаранцију.
Право учешћа у поступку јавног надметања имају заинтересована лица која обављају делатност електронских комуникација и која имају више од 1,5 милиона крајњих корисника јавне мобилне електронске комуникационе услуге на дан 31.12.2024. године. Такође, морају да имају приходе од пружања јавних мобилних електронских комуникационих услуга у прошлој години у износу већем од 300 милиона евра.
Последњи услов је уговор о националном ромингу за постојеће GSM и IMT системе закључен са оператором јавне мобилне електронске комуникационе мреже, уписаним у евиденцију регулатора, о коришћењу његове електронске комуникационе мреже, у циљу одржавања стабилности тржишта и заштите крајњих корисника, у случају када је подносилац пријаве за учешће на јавном надметању лице које није уписано у евиденцију регулатора.
Аукција спектра ће бити спроведена током више радних дана, а регулатор ће квалификоване понуђаче обавестити о датуму почетка најмање пет дана унапред.
Одлука о избору најповољнијих понуда донеће се коришћењем критеријума највишег износа понуде за минимални пакет који је предмет појединачне дозволе.
Обавезе оператера
Како је објавио Недељник, тендерска документација поставља амбициозне услове за изградњу 5G мреже. У првој години од добијања лиценце оператери ће морати да активирају најмање 200 5G базних станица, од чега 120 у Београду и по 20 у Новом Саду, 15 у Нишу, 10 у Крагујевцу и пет у Суботици.
У другој години обавеза се повећава на минимум 1.000 активних базних станица, уз покривање кључних туристичких центара (Копаоник, Златибор), аеродрома и граничних прелаза.
До истека пете године планирано је 4.500 базних станица и покривање свих насеља са више од 3.000 становника, као и главних путних и железничких коридора. Посебан услов је покривање комплекса EXPO 2027 са најмање две базне станице до краја 2026. године.
Подсетимо, РАТЕЛ је почетком јуна покренуо поступак јавног надметања за издавање највише три појединачне дозволе за коришћење 5G мреже, када је најављено да следе консултације и јавни оглас.
Како је тада за Biznis.rs рекао Александар Мастиловић, међународни стручњак за телекомуникације и паметне технологије и консултант Центра за дигиталну трансформацију Привредне коморе Србије, то у пракси значи да ће постојећи, а евентуално и неки нови, телеком оператори имати могућност да у складу са важећим прописима и регулаторним оквиром покрену градњу и одмах после тога и унапређење квалитета постојећих, али и пуштање нових услуга, које су у ексклузивној вези са петом генерацијом мобилних мрежа.
„Пета генерација мобилне телефоније омогућава инсталацију и пуштање у рад масовних сензорских мрежа, које отварају могућност за неке напредније апликације које испред себе имају префикс ‘паметно’. Све оно што нам данас звучи као научна фантастика требало би, захваљујући тој новој модерној инфраструктури мобилне мреже, да омогући Србији један врло маштовит и креативан развој тржишта и неке нове услуге које до сада нисмо имали“ рекао је наш саговорник.
С обзиром на саму архитектуру и начин како функционише мрежа пете генерације, он сматра да би посао у основној верзији требало да буде готов до јуна следеће године.