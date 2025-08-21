СРБИЈА И СРПСКА СЕ СПАЈАЈУ БЕЗ КРЕДИТА И ЗАДУЖЕЊА: Ауто-пут приближава Београд и Бањалуку – погледајте како напредују радови, ради се деоница од 20 километара! (ВИДЕО, ФОТО)
Изградња прве деонице ауто-пута Београд – Бањалука, на правцу од Раче до Бијељине, одвија се према утврђеном плану и динамици, истичу у јавном предузећу „Аутопутеви Републике Српске“.
Према њиховим речима, овај ауто-пут је један од најважнијих инфраструктурних подухвата, од стратешког значаја за Републику Српску.
„За наше предузеће посебно је значајно што смо носиоци реализације оваквог пројекта, који је саставни део шире стратегије – изградње мреже ауто-путева и брзих путева широм Српске. Додатну вредност има чињеница да се све финансира сопственим средствима Републике Српске и Републике Србије, без икаквих кредита и задуживања“, истичу из „Аутопутева“.
Слободан Станаревић, в.д. извршног директора за техничке послове, навео је да је у питању деоница дуга 20 километара, са две петље – Бијељина и Бродац.
Иако током радова мештанима често смета бука камиона и грађевинских машина, Станаревић наглашава да се све то брзо заборави јер аутопут доноси бројне користи.
„Посебно у Семберији, која је пољопривредни крај са развијеном прехрамбеном индустријом и великим потенцијалом за развој других привредних грана. Где год се изгради ауто-пут, одмах расте интересовање за нове хале, производне погоне и инвестиције у непосредној близини“, додао је он.
Он је подсетио да је идеја о оснивању „Аутопутева Републике Српске“ настала давно, управо са циљем да се крене у изградњу мреже савремених саобраћајница на целој територији Српске.
„Прве деонице урађене су на западу – Бањалука–Градишка и Бањалука–Добој, а сада смо сведоци почетка радова на истоку, од Раче ка Бијељини“, нагласио је Станаревић.
Јакша Аџић, главни инжењер на изградњи ауто-пута Бијељина – Рача, истакао је да се на траси налази чак девет објеката.
Томислав Миљевић, заменик представника извођача радова, појаснио је да су тренутно у току радови на насипима на четири различите локације.
„Истовремено радимо на изради шипова на објекту О7. Након тога следи постављање наглавних греда и стубних места. На објекту О2 већ смо започели радове на гредама. Такође, у току је решавање колизије са нисконапонским и средњенапонским електроводовима дуж трасе, као и измештање водоводних инсталација код објекта О7. Паралелно се изводе радови на изради цевастих пропуста и два плочаста пропуста, означена као ПП1 и ПП2“, нагласио је Миљевић.