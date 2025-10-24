СТАРА ПАЗОВА ДОБИЈА ЈОШ ЈЕДНУ ФАБРИКУ Председник Вучић данас присуствује отварању БИЋЕ ЗАПОСЛЕНО 150 РАДНИКА
Председник Србије Александар Вучић присуствоваће данас свечаној церемонији отварања нове фабрике компаније Muehlbauer у Старој Пазови.
Церемонија ће почети у 12 часова.
Изградњa фабрике почела је почетком 2024. године, а вредност инвестиционог пројекта износила је 29,5 милиона евра.
Фабрика у Старој Пазови ће се бавити развијањем и склапањем батерија и горивних ћелија за електрична возила, а како је на полагању камена темељца за ову фабрику изјавио председник Вучић биће запослено 150 радника који ће имати просечну плату 900 евра.
Компанија је основана 1981. године, као компанија специјализована за производњу прецизних делова за авио индустрију, а данас је светски познат произвођач иновативних енд-то-енд ИД решења која се фокусирају на производњу, персонализацију и издавање безбедних личних карата и е-пасоша према ИЦАО стандардима и етаблирала се као компетентан партнер посвећен имплементацији безбедносних система.Широм света компанија запошљава 3.870 стручњака, а у 2022. години остварила је приход од продаје у износу од 324,5 милиона евра.
Компанија Muehlbauer Group је присутна у Србији од 2008. године, а Технолошки парк у Старој Пазови је први центар такве врсте у Европи, осим Немачке.