ТИНЕЈЏЕР (18) А ВЕЋ МИЛИОНЕР Шокирао свет, његова апликација зарађује право богатство
Док милиони његових вршњака широм САД припремају летње планове за факултет, Зек Јадегари је искористио лето да из родитељског дома у Рослину, Њујорк, лансира "Kал АИ",(Cal AI) апликацију за праћење калорија засновану на вештачкој интелигенцији.
Апликација функционише једноставно: корисници фотографишу оброк, а вештачка интелигенција процењује калорије са тачношћу од 90 одсто. Бесплатна је за преузимање, а претплата кошта 2,49 долара месечно или 29,99 долара годишње. Са 30 запослених, Kал АИ (Cal AI) остварује око 1,4 милиона долара бруто профита месечно, укључујући 274.000 долара нето оперативног прихода.
Од детињства до стартапа
Пут до овог успеха почео је још у детињству. Инспирисан љубављу према играма попут Минецрафт-а, Јадегари је са седам година кренуо на летњи камп за кодирање, а од тада је самостално учио и експериментисао. Као средњошколац направио је гаминг сајт "Тотали сајенс", који је продао за 100.000 долара компанији "Фриз Нова".
Идеја за Kал АИ (Cal AI) настала је из личне потребе.
- Почео сам да вежбам да импресионирам девојке у школи, а све апликације за праћење калорија захтевале су ручно уношење хране, што ми је било заморно – каже Јадегари. Удружио се са пријатељима Хенријем Ленгмеком, Блејком Андерсоном и Џејком Кастијом, и заједнички су развили АИ који "уради сав посао за корисника".
Након тестне промоције од 2.000 долара и позитивног одзива, су оснивачи су финансирали апликацију шест месеци док се плаћања из продавница апликација нису ускладила. Први месеци донели су приходе од 28.000 и 115.000 долара, а апликација је до јула 2025. преузета 8,3 милиона пута.
Балансирање посла и школских обавеза
Вођење стартапа док је још студент није лако. Трошкови маркетинга месечно износе готово 770.000 долара, а корисници и даље морају ручно да уносе податке које АИ не препознаје. Ипак, Јадегари планира да "Kал АИ"(Cal AI) постане највећа апликација за праћење калорија, надмашујући конкуренцију.
За њега, ово није само посао.
- Идеја је да ово обликује будућност и буде део мог наслеђа - каже осамнаестогодишњи предузетник, који планира да за две године прода "Kал АИ"(Cal AI) или препусти вођство другом извршном директору и покрене нову АИ компанију, пише Си-Ен-Би-Си.