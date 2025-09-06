ТРИ ЗАКОНА ДОНОСЕ ОГРОМНЕ ПОГОДНОСТИ ЗА КУПЦЕ У СРБИЈИ Познато и када ступају на снагу!

Министар финансија Синиша Мали је рекао да ће држава у следећа два месеца изаћи са изменама и допунама Закона о трговини, новим Законом о заштити потрошача и Законом о спречавању незаконитих трговачких пракси.

- Сада смо уредбом смањили и ограничили марже за 20 одсто, а онда ћемо у октобру и новембру заједно са буџетом за наредну годину усвојити те законе који ће системски омогућити рационално понашање малопродајних ланаца дистрибутера и велетрговаца, а управо у корист грађана Србије - истакао је Мали у разговору са паром пензионера на Савском Венцу, Милком и Томиславом Будимир.

Министар је нагласио да је разговарао са директорком Максија и поручио да ће бити и акција са сниженим ценама појединих производа, као и раније.

- Али акција траје пет или седам дана за одређени број артикала а ова снижења на основу уредбе су у континуитету најмање шест месеци за све артикле, а има их скоро 20.000 у Максију - и то је најбољи одговор за оне који кажу нема више акција - поручио је Мали.

Ало.рс