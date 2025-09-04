broken clouds
ВАНРЕДНЕ КОНТРОЛЕ ОТКРИЛЕ ХАОС НА ТРЖИШТУ На десетине пријава због палминог уља У ТОКУ ЈЕ ВЕЛИКА АКЦИЈА ИНСПЕКЦИЈЕ

04.09.2025. 17:05 17:14
Пише:
Дневник
Извор:
Новости/Политика
Коментари (0)
радња
Фото: Ilustracija pixabay

Ветеринарски инспектори Министарства пољопривреде спровели су у августу ванредни надзор у 894 објекта који послују с храном.


Контролисана је примена уредбе о обавезном обележавању производа који садрже палмино и друге врсте биљних уља у малопродајним и велепродајним трговинама, угоститељским објектима, складиштима, као и код произвођача.

Резултати инспекцијске контроле показују да готово трећина контролисаних субјеката није у потпуности испоштовала прописане услове. Наводи се да је инспекција издала 243 решења, поднела 11 предлога за привредни преступ, 185 за прекршајни поступак и донела 22 усмена решења за отклањање неправилности.
 

У Министарству пољопривреде истичу да су контроле спроведене како би се утврдило да ли трговци и произвођачи поштују прописе, а да је посебна пажња била на млечним производима и увозним артиклима. Инспекцијски надзор обухватио је проверу правилног декларисања, јасно истицање упозоравајућег знака на производима („није 100 одсто млечни производ – садржи палмино уље или друга биљна уља”), као и раздвајање ових производа од оних без палминог уља на продајним местима.

Министар пољопривреде Драган Гламочић изјавио је како држава неће толерисати никакве прекршаје и да закон и уредба морају да важе за све под‌једнако.
- Сви који покушају да прикрију састав производа морају да знају да ће се инспекције наставити појачаним темпом, а казне ће бити примерене тежини прекршаја – рекао је Гламочић.
 

Министарство ће наставити са појачаним контролама у наредном периоду, са посебним фокусом на произвођаче и увознике, саопштило је  Министарство пољопривреде.

Новости/Политика

инспекција држава палмино уље
Извор:
Новости/Политика
Пише:
Дневник
