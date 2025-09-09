ЗИМА МОЖЕ ДОНЕТИ ПРАВИ ЕНЕРГЕТСКИ СЛОМ Москва послала упозорење Бриселу НЕДОСТАЈЕ 18,9 МИЛИЈАРДИ КУБИКА ГАСА
"Гаспром" је саопштио да је до краја августа надокнађено само две трећине гаса повученог из европских складишта прошле зиме и да је мањак од 18,9 милијарди кубних метара био други највећи икада забележен за тај датум.
Европска унија би се могла суочити са великом несташицом гаса ако регион погоди хладна зима, упозорио је извршни директор „Гаспрома“ Алексеј Милер.
Позивајући се на податке компаније Гас Инфраструцтуре Еуропе (ГИЕ), „Гаспром“ је саопштио да је до краја августа надокнађено само две трећине гаса повученог из европских складишта прошле зиме, након пет месеци убризгавања. Мањак од 18,9 милијарди кубних метара био је други највећи икада забележен за тај датум.
„Гаспром“, који је раније био главни добављач ЕУ, драматично је смањио свој извоз у ЕУ пре три године, након западних санкција и саботаже гасовода „Северни ток“. Руски гас је чинио 40 одсто укупног увоза ЕУ пре ескалације сукоба и увођења једностраних санкција од стране Брисела.
– Сада видимо како се ситуација стално погоршава. О томе смо причали. Проћи ће још једна година, и где би то могло да оде? Ово би могло постати прави проблем, чак и ако зима буде уобичајено хладна – рекао је Алексеј Милер руској новинској агенцији TASS.
Милер је упозорио да ЕУ не схвата у потпуности обим изазова у вези са пуњењем подземних складишта гаса пре грејне сезоне и да је остало мало времена за решавање овог проблема. ЕУ увози скоро 90 одсто природног гаса, а Русија и даље испоручује значајан део упркос санкцијама.
Председница Европске комисије Урсула фон дер Лајен најавила је план за постепено укидање руске нафте и гаса до 2027. године у оквиру стратегије „РипауерЕУ“, чији је циљ убрзање преласка на обновљиве изворе енергије, пише РТ Балкан.
План је наишао на отпор Мађарске и Словачке, које у великој мери зависе од руског гаса. Братислава је првобитно блокирала 18. пакет санкција ЕУ усмерен на руски енергетски и финансијски сектор, наводећи ризике од несташица и скокова цена, док се Будимпешта придружила вету и инсистирала на уступцима у погледу енергетике и правила „РипауерЕУ“. Блок је коначно усвојио пакет у августу након што је превазишао противљење обе земље.
Москва је те мере назвала самоуништавајућим, кривећи их за вртоглави раст цена енергије и слабљење економије ЕУ.