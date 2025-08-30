ПОГЛЕДАЈТЕ ДЕТАЉНУ ТАБЕЛУ ПОТРОШЊЕ ПО КИЛОВАТИМА Ево колико ће износити просечан рачун, једна ставка папрено диже трошкове
Од 1. октобра у Србији ће струја бити скупља, а цена киловат-часа биће већа за 6,6 посто.
То би просечан рачун требало да увећа за око 300 динара, а та промена биће видљива на рачунима који ће на кућне адресе стићи у новембру. Савет Агенције за енергетику Републике Србије је дао сагласност на одлуку о цени електричне енергије за гарантовано снабдевање које ће важити од 1. октобра, а из АЕРС-а указују да ће просечна цена електричне енергије за купце који имају право на гарантовано снабдевање по регулисаним ценама (домаћинства и мали купци) у односу на постојећу просечну цену бити већа за 6,6 одсто, по основу раста цена приступа преносном и дистрибутивном систему.
1.200 киловат-сати граница за улаз у црвену зону
Осим поскупљења струје, од октобра се мења и тарифни систем, односно спуштен је праг за улазак у најскупљу, црвену зону, па је граница с 1.600 киловат-сати спуштена на 1.200. То ће оптеретити кућне буџете, пре свега домаћинстава која електричну енергију користе за загревање, јер почиње грејна сезона и потрошња ће бити већа. Несумњиво је да ће они сада и те како водити рачуна и о времену када троше киловате, као и о укупном броју киловата, јер је киловат у црвеној зони три пута скупљи него у зеленој и кад је реч о вишој, али и нижој тарифи. Грејање на струју и до сада је било скупо, а од октобра ће онима који је користе рачуни бити много виши.
Садашњи рачун уз потрошњу свега 200 киловата у најскупљој зони премашује 30.000 динара
Мало потрошача троши више од 1.200 киловата
Из АЕРС-а указују да ће спуштање границе између црвене и плаве зоне с 1.600 на 1.200 киловат-сати узроковати раст просечне цене за купце који имају право на гарантовано снабдевање максимално до 1,9 одсто. Такође истичу да ће ова корекција имати утицај само на рачуне потрошачa који троше више од 1.200 киловата, којих је у укупном броју потрошача у периоду од априла до октобра око један одсто, у фебруару, марту и новембру око три одсто, а током децембра и јануара око седам одсто.
Помоћник министра рударства и енергетике Радош Попадић недавно је рекао да је промена црвене зоне резултат дуже анализе и да је донета ради унапређења енергетске ефикасности, те да се ова мера неће односити на оне који су у зеленој зони, што је више од половине грађана Србије.
Уз потрошњу од 350 киловата, што значи останак у најповољнијој, зеленој зони, и утрошак од 200 скупих и 150 јефтиних киловата, рачун би са садашњих око 4.200 динара, од 1. новембра требало да износи око 4.500 динара, док би уз потрошњу 150 скупих и 200 јефтиних киловата рачун с око 3.800 требало да буде око 4.100 динара. Уз повећање потрошње расту и износи па би за 400 киловата и исти број скупих и јефтиних, рачун с око 4.600 требало да буде око 4.930 динара. Уз потрошњу 550 киловата, од којих је 350 скупих а 200 у нижој тарифи, рачун би с око 7.200 динара требало да буде око 7.700 динара, а уколико се потроши исти број киловата, али 400 скупих и 150 јефтиних, рачун ће са садашњих око 7.700 динара вероватно бити око 8.240 динара
Колико ће од октобра износити рачуни за потрошњу струје већу од 1.200 киловата, сада се не може прецизно рећи. Сигурно је да ће износи бити високи јер су и сада такви. Уз потрошњу 1.800 киловата, по сада важећем тарифном систему свега 200 киловата у најскупљој, црвеној зони, те потрошњу 1.400 скупих и 400 јефтиних киловата, рачун премашује 30.000 динара. Уз нови тарифни систем и исту потрошњу, то значи да ће 600 киловата бити обрачунато по ценама које важе за црвену зону.
Д. Млађеновић