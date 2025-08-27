АУСТРИЈА РЕШИЛА ПРОБЛЕМ МАРЖИ Држава санкционисала четири ланца! У Србији од 1. септембра на снази нове мере, све започело "Бољом ценом"- Државни апарат истрајан у заштити грађана!
Док се цео свет суочава са великом инфлацијом, земља Европске уније, Аустрија, суочила се и са високим маржама. Како истичу тамошњи медији, произвођачи су у већем проблему него трговци, јер и даље функционишу уз минималан профит.
Трговци указују да велики произвођачи имају значајну ценовну прилагодљивост и фактички одређују тржишне услове, док трговци углавном раде „нулти профит“.
Аустрија је покренула правни поступак против четири највећа ланца због сумњи да су обмањивали потрошаче приказом лажних или нереалних попуста.
Према аустријском Закону о означавању цена из 2022. године, сваки најављени попуст мора се упоређивати с најнижом ценом производа у последњих 30 дана. Ако се уместо тога користи привремено виша или „нормална“ цена, потрошач може стећи лажан утисак знатне уштеде.
Инспекција је утврдила чак 500 неправилности у означавању цена, у 304 пријаве, док трговци негирају кршење закони, истичући како он спада у најстрожије.
Како истичу аустријске власти, циљ је да се заштите потрошачи и успоставе фер правила игре.
У 23 категорије 3.000 производа са новим ценама
Слична ситуације је и у Србији, као и циљ. Председник Александар Вучић и Влада Србије снажно су ушли у „борбу“ против трговинских маржи. Смањење ограничавања маржи чека велике маркете.
Марже ће бити 20 одсто максималне, поновио је Вучић, и нагласио је да ће то бити огромне уштеде за грађане.
Економске мере подразумевају и смањење цена за 3.000 производа из 23 категорије.
- Ту је кућна хемија за личну хигијену, затим детерџенти, онда такозвана папирна галантерија, убруси, фолије, пелене... Поређани су производи тако. Идемо даље, махунарке, пиринач, кафа и чај, затим слане кондиторске производе, чипсеве и грисине, смоки. Имате поврће и воће, замрзнуте производе, воће и поврће, сирће, тестенине, смрзнута риба, гриз, брашно, млечне и киселомлечне производе, јаја, слатке кондиторе, махунарке - пасуљ, посебно се води, свињска маст, хлеб и пецива, сво месо и месне прерађевине, имате прерађено воће и поврће, џемове и мармеладе тачније. Затим зачине, со, зачин Ц, алева. Онда шећер и мед, храна за бебе и децу, и посебну групу марамице. Све 23 групе су обухваћене нашим маржама, те марже ће бити максимално 20 процената, а сада се крећуна око 45,2 одсто- саопштио је у недељу председник.
"Грађани ће бити задовољни"
Пре две године, држава је ушла у кампању "Боља цена", која је спустила стопу инфлације у нашој земљи.
Тадашњи премијер Милош Вучевић представио је акцију у којој су цене биле ниже и од оних на попусту, али и најавио разговоре са трговцима који на нефер начин дижу цене.
Кампања је код грађана одјекнула на најпозитивнији начин, а највише је допринела онима са најмање примања.
Вучевић је, о новим мерама које ће држава спровести од 1. септембра, имао само речи хвале.
-Држава је све припремила, неће нико моћи да је превари. Видећете биће свега и јефтиније, како је речено. Маржа ће бити лимитирана на цену коју продаје произвођач. Држава припрема пакет мера, а председник припрема још мера. Да се не лажемо, мислим да ће надлежна агенција изаћи о картелизацији трговинских система. Највећи кајмак је остајао онима који тргују. Мислим да је то била сјајна конференција и није лако све испричати. У пет целина су представљени пакети мера. Верујем да ће грађани бити задовољни- речи су лидера СНС за Пинк.