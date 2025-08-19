ЦЕНА КАФЕ ЕКСПЛОДИРАЛА: Арабика на двомесечном максимуму
Цена кафе арабика на берзи у Њујорку достигла је данас двомесечни максимум, након што су хладније време и мразеви у Бразилу изазвали страх да ће род највећег светског произвођача бити мањи од очекиваног.
Према подацима „Блумберга“, вредност фјучерс уговора арабике скочила је за 2,6 одсто, што је пета узастопна берзанска сесија у плусу – уједно и најдужи узлазни низ од априла ове године.
Аналитичар агенције „Мекдагал глобал вју“, Мајкл Мекдагал, упозорава да проблем не погађа само ову сезону, већ и наредну:
„Мразеви већ сада изазивају стресно цветање, што би могло ограничити принос арабике и за 2026. годину,“ навео је он.
Поред лоших временских услова, на цену утиче и слабији извоз из Бразила. Према подацима Савета бразилских извозника кафе (Cecafe), извоз зелене кафе из те земље у јулу је пао за чак 28 одсто у односу на прошлу годину.
Према прогнози „Кофи трејдинг академи“, Бразил би у сезони 2025/26 могао да произведе 63,9 милиона џакова кафе (по 60 кг), што је за 2,1 одсто мање него претходне године, преноси њујоршка агенција.