ДОБРА ВЕСТ ЗА ПОТРОШАЧЕ Цене поврћа нису одлетеле у небо КРОМПИР, ЛУК И ПАСУЉ ПО СТАРОЈ ЦЕНИ
За разлику од воћа, чији је род омлатио априлски мраз, због којег га сада немамо довољно и плаћамо га скупље него ранијих година, цене поврћа нису знатно повећане у односу на лане у исто време, премда су климатске промене уочљиве и немилосрдне и ове и лањске године.
У јуну није било ни капи кише. Морало се наводњавати, што је повећало трошкове произовдње, али цене поврћа нису удариле на џеп потрошача.
Велики произвођачи и не најављују да ће поврће бити скупље наредних јесењих и зимских месеци. Једино више цене могу да уследе уколико буде временских непогода − олује и леда, који се могу одразити на род и коштање купуса, карфиола, парадајза, паприке.
Најзначајније поврће у исхрани становништва током јесени и зиме − кромпир, лук и пасуљ − већ је скинуто с поља. Цена пасуља није се мењала дуже време. Килограм се продаје на пијацамама за највише 500 динара, мада се у великим макретима може купити за упола мање пара. Иако је род пасуља подбацио ове сезоне, доста га узвозимо па не треба стрепити да га неће бити или да ће због нижих приноса на домаћим њивама бити скупљи.
Цене лука и кромпира остале су исте у односу на прошлу годину, премда улагање у ове две повртне врсте расте и представаља велики издатак за професионалне произвођаче. Потребно је око 10.000 евра по хектару за заснивање производње. Ово поврће највише трошимо у исхрани и припреми јела а продаје се за око стотину динара за килограм. И та цена, по изјави великог повртара из Лалића Павела Валента за Дневник, остаће и током јесени и зиме.
– Кромпира има доста посејаног у ЕУ и добро је родио, тако да без обзира на климатске промене биће га довољно, мада су из годинеу годину приноси по хектару све нижи. Некада је кромпира било и 70 тона по хектару, а сада свега 35−40 тона − навео је Валент. − Једину штету у наредним месецима могу нам направити увозници, и то само повртарима, а не и потрошачима, обарањем откупне цене, која је тренутно 35 динара по килограму.
Средња цена младог купуса је око стотину динара килограм, односно то поврће може се купити за 80−120 динара. Колико ће коштати на јесен, повртари из Футога, где се гаји чувена аутохтона сорта, не усуђују се да прогнозирају.
Како купус киселимо и зато га купујемо по више десетина килограма, футошки одгајивач чувене сорте Мирољуб Јанковић напомиње да је купус тек расађен и да је рано прогнозирати колико ће коштати када доспе да се сече.
− Сада је под ведрим небом, заливамо га, али се бојимо временских непогода. Лане је коштао на велико од 80 до 90 динара, ако се куповало више од 100 килограма, а за мање количине повртари су тражили од 100 до 120 динара за килограм.
Килограм парадајза кошта од 200 до 300 динара, а паприке бабуре су од 200 до 280 динара, и по тим ценама ово поврће је вредело и лане. Тај распон цена је и на пијацама и у великим трговинским ланцима. Једино што велики повртари истичу јесте да су откупне цене тренутно добре. Килограм бабура је у откупу је од 170 до 180 динара, али како сезона одмиче и цене на велико се спуштају.