(ФОТО) ЦЕО САЛАШ У СРЦУ СРЕМА ДОБИО ЈЕДИНСТВЕНУ ПОНУДУ Ово се једном виђа- Локација права реткост на тржишту некретнина, тик уз ауто-пут Београд- Загреб, а ево колико кошта
На свега сат времена вожње од Београда и надомак границе са Хрватском, у срцу Срема, налази се једини салаш уз сам аутопут Београд–Загреб, права реткост на тржишту некретнина и јединствена прилика за оне који траже спој природе, приватности и изузетне инвестиционе вредности.
Овај пажљиво обликован простор простире се на више од 1, 4 хектара потпуно ограђеног и уређеног имања, са асфалтираним прилазом и системом за наводњавање који чува густу живу ограду. У последњих неколико година уложено је преко пола милиона евра с јасном визијом: створити врхунску дестинацију за одмор, туризам или приватно уживање.
Салаш располаже са шест монтажних кућица од по 25 м², идеалних за четири особе, као и две комфорне зидане куће од 65 м² и 50 м², спремне за живот или издавање. Сваки кутак овог имања одише смислом и функционалношћу — од чардака и надстрешнице са роштиљем, преко кокошињца и бокса за псе, до предивног воћњака са 350 стабала који окружује имање као природна оаза.
Посебна предност је промотивни потенцијал – билборд и мегаборд који се јасно виде са аутопута, пружају изванредну прилику за маркетиншки пласман било које делатности. Комплетна инфраструктура је обезбеђена – вода, струја, савремени прикључци, све што је потребно да овај салаш функционише као самостална целина.
Цена је 1.700.000 евра.
Било да маштате о мирном породичном животу у природи, развијању туристичког концепта или поседовању ексклузивне локације са директним излазом на аутопут, ово имање је прилика каква се ретко указује.
За више информација назовите контакт телефон 063/580-418, а фотографије салаша погледајте на ОВОМ линку.