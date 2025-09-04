ГДЕ ЈЕ ЗАПЕЛО С РУСКИМ ПЕНЗИЈАМА? Више од 800 корисника у Србији месецима не добија свој новац на рачун НЕКИ СКОРО ГОДИНУ ДАНА БЕЗ ПРИМАЊА
Иако Србија није увела санкције Руској Федерацији и није обуставила платни промет са Русијом, више од 800 корисника руских пензија у Србији већ месецима не добија своја примања.
Поједини руски пензионери обратили су се медијима, тврдећи да од октобра нису примили ниједну уплату. Они истичу да, упркос законском праву на примања, новац једноставно не стиже на њихове рачуне, преноси Блоомберг Адриа.
Разлог због којег најстарији суграђани који су део свог радног стажа остварили у Русији месецима живе у финансијској неизвесности, како наводе из Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање (ПИО), јесу међународне санкције уведене Газпром банци.
"Пензијски фонд Руске Федерације обавестио је Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање да је дошло до проблема у реализацији исплате пензија корисницима руских пензија којима је пребивалиште ван територије ове државе, због санкција које су уведене Газпром банци – кореспондентској банци овлашћеној за међународне трансфере пензија и других социјалних давања", наводи се у саопштењу.
Како наводи ПИО фонд, Газпром банка располаже Лиценцом 38А, којом је дозвољено обављање трансакција потребних за исплату пензија особама изван територије Русије које нису држављани САД. Међутим, у пракси се јављају значајне потешкоће и кашњења, "што отежава пренос средстава ка иностраним банкама".
"Пензијски фонд Руске Федерације предложио је да се, у сарадњи са банкама у Републици Србији код којих корисници имају рачуне, размотре могућа решења, како би се омогућила несметана реализација преноса пензија без ризика од последица санкционе политике. Складно томе, Републички фонд ПИО и Завод за социјално осигурање обратили су се Народној банци Србије (НБС) како би се нашло решење за редован пријем средстава из Пензијског фонда Руске Федерације у банке у којима корисници имају рачуне", појашњавају из ПИО фонда.
У НБС су на питање новинара у вези са исплатом руских пензија рекли да је Народна банка Србије упозната с новонасталом ситуацијом и да "с пуном пажњом анализира сва могућа решења у најбољем интересу корисника".
Подсећамо, Канцеларија за контролу стране имовине Министарства финансија САД (ОФАЦ) 21. новембра 2024. године увела је нови пакет санкција који се односе на више од 50 руских банака, 40 локалних регистара хартија од вредности и 15 финансијских званичника, укључујући и највећу руску банку која до тада није била под санкцијама - Газпром банку и њене филијале у свету.
Споразум Србије и Русије о пензијама на снази од 2019.
Споразум о социјалном осигурању између Републике Србије и Руске Федерације потписан је у Москви 19. децембра 2017. године, а примењује се од 1. марта 2019. године, након ратификације у парламентима обе државе.
У складу са споразумом, корисници руских пензија са пребивалиштем у Србији имају обавезу да четири пута годишње оверавају у Републичком фонду ПИО потврде о животу, како би им пензија тромесечно била пребачена на текући рачун.
Споразум обухвата регулисање права из пензијског и инвалидског осигурања, односно права на старосну, превремену старосну, инвалидску и породичну пензију, као и право на накнаду погребних трошкова, давања у случају повреде на раду и професионалне болести.
Пензије из иностранства стижу из 27 земаља
У Србији 239.000 пензионера, од укупно 1,6 милиона, добија пензиони чек у девизама. Укупна вредност ових пензија, како кажу из Завода за социјално осигурање, годишње износи 784 милиона евра. Пензије у Србију стижу из 27 земаља, а највише их је из Хрватске, Босне и Херцеговине и Немачке.
Према подацима Завода, просечна пензија која леже нашим суграђанима из иностранства износи око 3.282 евра годишње, односно 273 евра месечно (784 милиона евра годишње поделимо са 239.000 девизних пензионера).
(Euronews.rs)