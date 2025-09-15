КАКО ДО ЧЕТВОРОТОЧКАША БЕЗ КЕША И КРЕДИТА? Ауто можете набавити и на претплату, а може и плати па врати

„Свестан сам да ми, Балканци, не волимо да плаћамо нешто што никада неће званично бити наше (у случају дугорочног најма, без отплате), али по некој својој калкулацији, овај тип ренте је за нијансу скупљи уз много мање стреса. Регистрација, осигурање, гуме, поправке - све то плаћа агенција која нуди дугорочни најам, у случају квара, одмах добијам друго возило, а ако се после две године предомислим и хоћу да узмем неки други ауто, апсолутно могу и само настављам да плаћам исту рату. Учешћа нема, камате на отплату кредита/лизинга нема. Свакако, ауто на крају није мој и колико год га отплаћивао, плаћаш да возиш туђе возило”, написао је корисник Редита пре извесног времена и покренуо лавину одговора с најбољим решењима увек и заувек.

Па, ево нашег. Постоји неколико кључних опција за прибављање аута: куповина за готовину. Предност је изостанак камата и дуга, али захтева да имате уштеђен знатан новац. Или да сте богата наследница и продали неколико јутара земље или нешто у сивој зони, јелте. Међутим, није све тако црно, или сиво: овај начин куповине добра је опција за половна возила - око 45 одсто купаца у свету бира готовинско плаћање код половњака, док само око 14 одсто нових аута купује без финансирања.

Кредит је друга опција. Он подразумева позајмицу уз отплату на рате, с колатералом или без њега. Прво на шта се помисли је наменски кредит за аутомобил, намењен искључиво куповини возила, а ауто служи као колатерал, што омогућава ниже камате. Рок отплате је обично између 36 и 84 месеци (од три до седам година), понекад и до 96 месеци. Камата је обично повољнија за нове аутомобиле: коришћени имају нешто вишу процењену стопу (око 11,6 одсто, вс 7,1 одсто). Кредити за куповину аутомобила подносе се у банкама, али то уместо вас могу да ураде и сами продавци.

Фото: Дневник

Лизинг је једно од решења, а функционише тако што се плаћа месечна накнада за коришћење (најчешће од две до пет година), а на крају можете откупити или вратити возило. Предност је у нижем месечном трошку, нема директног власништва, често су окључени сервис и осигурање (кад је у питању бизнис лизинг). Он је често повољнији за нова возила и фирме, мање је практично решење за половна возила.

Узмете кеш па у пазар Ако желите брже решење од потрошачког кредита, можете поднети захтев за готовински кредит. Тај новац иде директно вама, без обзира на сврху - банка не прати шта купујете. Предност је флексибилност, а добија се без колатерала. Недостатак је, наравно, виша камата и тражи се учешће (30 одсто за евро кредите, код динарских често нема учешћа). Динарски кеш кредит у мају ове године износио је око 8,25 одсто годишње, па узмите све ово у обзир кад бирате опције.

Неки дилери и ауто куће понуде карактер дугорочног најма или претплате где се уз плаћање фиксног месечног износа обезбеђују осигурање, одржавање, па чак и замена возила у оквиру пакета. Предност је у флексибилности — могу да повећавају или смањују број возила према потреби, на пример код пројектних тимова или привремених задатака. Што се корисника тиче, они не брину о сервису - уговори често укључују одржавање, ремонт и осигурање. На делу је и фискална практичност - уговори се раде преко фирме, рачунским путем, са могућом оптимизацијом трошкова. У Србији, ову опцију нуде Sixt Business Mobility Solutions, Efex Fleet (Србија), Business Program – Primero / Europcar, Enterprise и National. Треба само имати добру фирму, јелте.

Купите ауто па га вратите по унапред договореној цени

Дугорочни најам (long-term rental / short-term lease) нова је опција и популаран је у иностранству за изнајмљивање аутомобила на период од једног до шест месеци уз могућност откупа. Овај модел познат је као buy-back , а значи да се ауто купи на лизинг па се по истеку уговора прода компанији по унапред договореној цени. Ово је нешто јефтиније од класичног рентања на дуже време, као што је рекао Редит момак с почетка приче. Ову опцију у последње време код нас нуде ИТ и друге добростојеће фирме као флексибилну опцију за мобилност запослених. Овај модел омогућава коришћење возила без потребе за куповином - плаћа се фиксна месечна накнада, углавном укључујући осигурање и одржавање.

Влада Србије је увела ограничење максималне камате за кеш кредите за приватна лица на око 7,5 одсто годишње, смањујући три процентна поена с претходног просека од око 10,5 одсто.